Nvidia-Teaser: Something super is coming...

Nvidia hat auf Youtube ein Teaser-Video veröffentlicht, in dem von "Something super is coming" die Rede ist. Was steckt dahinter?

Der Beginn der Computex 2019 in Taiwan rückt näher und am kommenden Montag (27.5.) wird Nvidia auf seiner Keynote ab 10 Uhr deutscher Zeit diverse Neuheiten vorstellen. Passend dazu hat Nvidia nun ein Teaser-Video auf Youtube online gestellt, welches den Titel "Something super is coming..." trägt. In dem Video selbst wird nur ein "super"-Logo mit dramatischer Musik eingeblendet.



Das Video lädt natürlich zu Spekulationen ein. Denkbar wäre beispielsweise, dass Nvidia neue Varianten seiner Geforce-RTX-Grafikkarten vorstellen könnte, die deutlich schneller als die bisherigen Modelle sind. Erste Gerüchte darüber gab es bereits in der vergangenen Woche: Demnach plane Nvidia die Erhöhung der effektiven Taktraten der GDDR6-VRAMs bei seinen RTX-Grafikkarten von bisher 14 Gigahertz auf 16 Gigahertz. Die Erhöhung um zwei Gigahertz könnte die GPUs um bis zu zehn Prozent beschleunigen. Bei einer Geforce RTX 2080 würde beispielsweise die Speicherbandbreite von bisher 448 Gigabyte pro Sekunde auf 512 Gigabyte pro Sekunde steigen. Bei einer Geforce RTX 2080 Ti sogar von 616 auf dann 704 Gigabyte pro Sekunde. Anderen Gerüchten zufolge, könnte Nvidia zusätzlich auch noch den GPU-Takt der RTX-GPUs anheben. So oder so würde die Leistung der RTX-Grafikkarten steigen und Nvidia hätte eine Antwort auf den bevorstehenden Start der AMD Navi-basierten GPUs.

Oder hat "super" gar nichts mit den RTX-Grafikkarten zu tun? Denkbar wäre auch, dass Nvidia die ersten Geforce-GPU vorstellt, die im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Vielleicht wird auch eine neue Generation der Nvidia Shield Konsole vorgestellt, über die schon seit einigen Wochen spekuliert wird?

Neugierig geworden? Wir informieren Sie am Montag, 27. Mai, ab 10 Uhr dann darüber, was Nvidia tatsächlich zu verkünden hat...