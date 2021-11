Nvidia Shield TV zum Bestpreis erhältlich - 30 Euro gespart

Panagiotis Kolokythas

Nvidias Multimedia- und Gaming-Streamer Shield TV ist für kurze Zeit mit einem Rabatt von 30 Euro erhältlich.

Vergrößern Derzeit günstiger: Nvidia Shield TV © Nvidia

Nvidia beteiligt sich ebenfalls an den Black-Friday-Aktionstagen. Die TV-Box Nvidia Shield TV ist bei diversen Händlern für 119 Euro statt 149 Euro erhältlich. Sie sparen also 30 Euro. So günstig war Shield TV noch nie über einen längeren Zeitraum erhältlich. Bei Saturn und Media Markt erhalten die Käufer als Zugabe auch noch 2 Monate Zattoo Ultimate (Wert: 28 Euro) dazu. Das Angebot finden Sie unter anderem bei diesen Händlern:

Nvidia Shield TV für 119 Euro bei Amazon

Nvidia Shield TV für 119 Euro bei Media Markt (inklusive 2 Monate Zattoo Ultimate)

Nvidia Shield TV für 119 Euro bei Saturn (inklusive 2 Monate Zattoo Ultimate)

Nvidia Shield TV für 119 Euro bei Notebooksbilliger.de



Nvidia Shield TV kann mehr als andere TV-Boxen!

Nvidia Shield TV mit Tegra X1+ Prozessor basiert auf Android TV mit einer angepassten Oberfläche. Über das Mediastreaming-Gerät und Apps können Sie Filme oder TV-Serien unter anderem bei Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video oder Google Play Movies anschauen. Hinzu kommen Apps wie Kodi, Youtube, Spotify, Plex, Zattoo, Twitch.tv und viele Apps mehr, die es im Google Play Store zum Download gibt.

HD-Videos werden auf Wunsch mit KI von HD auf 4K hochskaliert. Unterstützt werden Dolby Vision und Dolby Audio. Hinzu kommt auch noch ein integriertes Chromecast 4K, wodurch Sie alle Inhalte vom Mobilgerät direkt auf den Fernseher streamen können.



Nvidia Shield TV ist aber auch eine Game-Streaming-Konsole: Über Geforce Now können Sie Spiele direkt aus der Cloud auf den Fernsehbildschirm streamen. Wenn Sie ein Spiel auf Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect oder Origin besitzen und es von Geforce Now unterstützt wird, können Sie es kostenlos per Stream auf dem Fernseher spielen. Dazu müssen Sie lediglich einen Controller über Bluetooth mit Shield TV verbinden. Alternativ unterstützt Nvidia Shield TV aber auch Steam Link: Innerhalb eines Heimnetzwerks kann damit jedes Spiel von Steam direkt vom PC auf den großen Fernseher gestreamt werden.