Nvidia Shield TV aktuell im Angebot - 50 Euro gespart

Nvidias Multimedia- und Gaming-Streamer Shield TV ist für kurze Zeit mit einem Rabatt von 50 Euro erhältlich.

Vergrößern Nvidia Shield TV im Angebot © Nvidia

Nvidia beteiligt sich ebenfalls an der großen Amazon Cyber Monday Woche 2018 : Nvidia Shield TV ist ab sofort und noch bis zum 26. November mit einem Rabatt von 50 Euro erhältlich. Der Einstieg in die Nvidia-Shield-TV-Welt kostet damit nur noch ab 149,99 Euro.



Zum Angebot: Nvidia Shield TV (16 GB), mit Sprachfernbedienung, mit Controller für 179,99 Euro

Zum Angebot: Nvidia Shield TV (16 GB) mit Sprachfernbedienung für 149,99 Euro

Nvidia Shield TV basiert auf Android TV mit einer angepassten Oberfläche. Über das Mediastreaming-Gerät und Apps können Sie Filme oder TV-Serien bei Netflix, Amazon Prime Video oder Google Play Movies anschauen. Hinzu kommen Apps wie Kodi, Youtube, Spotify, Plex, Zattoo, Twitch.tv und viele Apps mehr.

Direkt unterstützt werden die Formate Xvid/ DivX/ASF/AVI/MKV/MOV/M2TS/MPEG-TS/MP4/WEB-M.

Nvidia Shield TV ist aber auch eine Game-Streaming-Konsole: Über Geforce Now können Sie Spiele direkt aus der Cloud auf den Fernsehbildschirm streamen. Während der Beta-Phase fallen dabei auch keine Kosten an. Wenn Sie ein Spiel auf Steam besitzen und es von Geforce Now unterstützt wird, können Sie es kostenlos per Stream auf dem Fernseher spielen.

Alternativ unterstützt Nvidia Shield TV aber auch Steam Link: Innerhalb eines Netzwerks kann ein Spiel damit von Steam direkt vom PC auf den Fernseher gestreamt werden.