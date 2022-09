Nvidia RTX Remix als Modding-Plattform vorgestellt

Michael Söldner

Mit RTX Remix will Nvidia die Modding-Community für Spieleklassiker mit automatischen Verbesserungen unterstützen.

Selbst Spiele, die schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben, werden häufig von einer treuen Modding-Community gepflegt, die neue Features, Karten oder Welten erschafft. Den Klassikern hingegen eine zeitgemäße Optik zu spendieren, gestaltet sich je nach Spiel recht schwierig. Hier will der Grafikkartenhersteller Nvidia mit einer neuen Plattform namens RTX Remix Unterstützung anbieten. Das neue und kostenlose Tool soll die Modding-Community unterstützen.

Automatischer Export von Assets

Das auf dem Omniverse-Programm basierende RTX Remix soll mit KI- und Deep-Learning-Tools die Grafik der betagten Klassiker automatisch aufpeppen. Auch alte Titel, die noch auf DirectX 8 oder DirectX 9 basieren, sollen mit dem Programm kompatibel sein. Als Beispiel nannte der Hersteller den Rollenspielklassiker “The Elder Scrolls 3: Morrorwind“. Mit RTX Remix wird durch ein Capture-Tool auf Knopfdruck die Spielwelt automatisch erfasst. Das Programm nimmt dabei Texturen, Geometrie und Beleuchtung auf und überträgt diese in das 3D-Framework Universal Scene Description (USD). Die aufgezeichneten Assets lassen sich im Anschluss im Remix-Tool von Nvidia oder in anderen Programmen wie Autodesk Maya, 3ds Max, Blender oder die Unreal Engine von Epic Games importieren.

Kostenloser Download

Nvidia will mit RTX Remix allen Moddern eine Erleichterung bei ihren Veränderungen bieten. Zudem sollen auch größere Modding-Teams von den einheitlichen Arbeitsaufläufen profitieren. Der Hersteller verspricht eine einfache Überarbeitung von Klassikern ohne große Kenntnisse externer Programme. Noch bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit sich die Modding-Community auf das RTX-Remix-Programm einlässt. Nvidia will seine Software in Kürze kostenlos zum Download anbieten.



