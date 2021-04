Nvidia RTX 4080 kommt wohl nicht mehr 2021

Panagiotis Kolokythas

Die nächste Generation der Ampere-GPUs wird wohl nicht dieses Jahr erscheinen. So sieht die aktuelle Nvidia-Roadmap aus.

Vergrößern Mit Nvidias Ampere Next GPU-Generation ist erst 2022 zu rechnen © Benjamin Czegeny / Shutterstock

Bei seiner Keynote zur GTC 2021 hat Nvidia-Chef Jensen Huang auch einen Ausblick auf die Nvidia-Pläne gegeben. Mit "Grace" stellte Huang dabei die erste CPU von Nvidia vor. Der ARM-basierte Prozessor soll in Datenzentren zum Einsatz kommen und Nvidia wird damit auch zum CPU-Hersteller. Im Bereich GPU gab es aber auch interessante neue Informationen. Huang zeigte in einer Roadmap die Nvidia-Pläne für die kommenden Jahre. Laut der Roadmap ist erst im Jahr 2022 mit "Ampere Next"-GPUs zu rechnen. Im Jahr 2024 sollen dann die "Ampere Next Next"-GPUs folgen.

Vergrößern Nvidia-Roadmap "3 Chips. Yearly Leaps. One Architecture" © Nvidia

Mit neuen Grafikkarten, die die aktuelle RTX 3000er Serie ablösen, ist also wohl erst im kommenden Jahr zu rechnen. Die GPUs der "RTX 4000er"-Reihe (wir nennen sie mal so, offiziell hat sich Nvidia zur Benennung noch nicht geäußert), werden dabei die nächste Generation der Ampere-Architektur nutzen, die Nvidia als "Ampere Next" bezeichnet. Wie unsere Schwesterpublikation PC-WORLD berichtet , wird Nvidia bei der "Ampere Next"-Generation auch zunächst die für Datenzentren konzipierten GPUs vorstellen, die entsprechend hochpreisig sind. Ähnlich wie bei der aktuellen "Ampere"-GPU-Generation dürfte es dann aber nicht lange dauern, bis die "Ampere Next"-GPUs bei der Geforce-Produktreihe für PC-Gamer zum Einsatz kommen.

Sollte Nvidia doch noch in diesem Jahr neue GPUs vorstellen, womit fest zu rechnen ist, so dürften diese noch auf der "Ampere"-GPU-Architektur basieren. Das dürfte aber nicht weiter verwundern, denn die RTX-3000er-GPUs wurden erst im September 2020 vorgestellt und in der Regel vergehen eineinhalb bis zwei Jahre, ehe eine neue GPU-Architektur die alte GPU-Architektur ablöst. Der Wechsel von den Turing-GPUs (Geforce RTX 2000er Reihe) zu den Ampere-CPUs dauerte genauso lange.



Hinzu kommt, dass die aktuellen Ampere-GPUs weiterhin nur schwer erhältlich sind. Weitere Informationen zu den Gründen finden Sie in diesem Beitrag: 6 Gründe: Darum sind Grafikkarten so teuer .

Die Keynote zur Nvidia GTC 2021 können Sie sich hier auf Youtube in voller Länge anschauen:

