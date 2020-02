Nvidia: Limitierte RTX 2080 Ti zu Cyberpunk 2077

Michael Söldner

Die auf 200 Stück limitierte RTX 2080 Ti im Look von Cyberpunk 2077 kann nur in Gewinnspielen erbeutet werden.

Vergrößern Die gelbe RTX 2080 Ti zu Cyberpunk 2077 kann sich sehen lassen! © nvidia.com

Erst gestern machten Gerüchte um eine limitierte Grafikkarte von Nvidia zu Cyberpunk 2077 die Runde. In einem Gewinnspiel kann die gelbe Grafikkarte nun ergattert werden. Konkret handelt es sich um eine GeForce RTX 2080 Ti, die optisch so angepasst wurde, dass sie gut zum Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 passt. Auf die von CD Projekt vorgeschlagene Bezeichnung RTX 2077 verzichtet Nvidia aber, stattdessen heißt die Karte RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition . Grundlage war die Founders Edition, durch gelbe und anthrazitfarbene Elemente wirkt die Karte aber futuristischer. An der zugrundeliegenden Hardware hat sich indes nichts geändert: Der verbaute TU102-Grafikchip verfügt über 4352 Rechenwerke und kann auf 11 GB GDDR6-RAM zurückgreifen.

Die auf 200 Exemplare limitierte Grafikkarte soll nicht in den Handel kommen. Stattdessen kann das begehrte Sammlerstück bei Nvidia und CD Projekt auf Facebook , Instagram, Twitter oder Reddit gewonnen werden. Die Kooperation zwischen dem Grafikkartenhersteller und Spieleentwickler kam schon im Juni 2019 zustande. Damals sicherte CD Projekt zu, in sein neues Spiel Cyberpunk 2077 Raytracing-Grafikeffekte zu integrieren. Eigentlich sollte das Spiel schon im Januar 2020 in den Handel kommen. Aktuell wird der 17. September 2020 als Releasetermin gelistet.

