Nvidia: Gerüchte um Mining-Grafikkarte für 10.000 Euro

Nvidia soll eine Mining-Grafikkarte auf Basis der für Server gedachten A100 mit 40 oder 80 GB RAM planen.

Das lukrative Schürfen von Kryptowährungen sorgt derzeit für eine Knappheit bei Grafikkarten für Spieler. Sowohl die Karten von AMD und Nvidia sind häufig vergriffen oder kosten fast den doppelten Preis des Herstellers. Mit speziell für das Schürfen von Kryptowährungen gedachten Grafikkarten könnte sich der Markt möglicherweise etwas entspannen. Gerüchten zufolge will Nvidia eine solche GPU auf Basis der für Server gedachten A100 in den Handel bringen. Die auf KI-Brechnungen ausgelegte Karte kostet jedoch fast 10.000 Euro. Das davon abgeleitete Derivat eines Crypto Mining Processors dürfte in ähnliche Preisregionen vorstoßen.

Eine solche Mining-Grafikkarte hätte gegenüber den für Gamer entwickelten Grafikkarten deutliche Vorteile. So kommt eine aktuelle RTX 3090 auf rund 110 MH/s, die Hash-Leistung einer Krypto-Grafikkarte auf Basis der A100-GPU dürfte deutlich höher liegen. Verantwortlich dafür ist auch die Speicherübertragungsrate: Diese liegt bei der PCI-Express-Version der A100 bei 1.555 GB/s, die oben genannte RTX 3090 erreicht nur 936 GB/s. Der Unterschied zwischen beiden Karten wird auch deutlich, wenn man die FP64-Berechnungen heranzieht: Während die RTX 3090 hier nur auf 0,56 Teraflops kommt, liegt die PCIe-Version der A100 mit 9,8 Teraflops deutlich vorn. Auch die Ausstattung mit Arbeitsspeicher unterscheidet sich deutlich: Die RTX 3090 kann auf 24 GB GDDR6X-Arbeitsspeicher zurückgreifen, während die A100 auf 40 oder gar 80 GB HBM2-Speicher bauen kann. Fraglich bleibt indes, ob der hohe Preisunterschied den Schürfern diese Mehrleistung auch wert ist. Schließlich lohnt sich das Krypto-Mining nur, wenn die Anschaffungskosten der Grafikkarte in absehbarer Zeit wieder eingespielt werden können.

