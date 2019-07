Nvidia Geforce RTX 2080 Super nur knapp 8 Prozent schneller als der Vorgänger

René Resch

In Benchmark-Ergebnissen des Spiels Final Fantasy 15 ist Nvidias Geforce RTX 2080 Super aufgetaucht. Dort konnte Sie den Vorgänger um nur knapp 8 Prozent übertrumpfen.

Vergrößern Nvidia Geforce 2080 Super nur knapp 8 Prozent schneller als der Vorgänger © Nvidia

Die kommende Nvidia Geforce RTX 2080 Super ist in der Benchmark-Datenbank des Spiels Final Fantasy 15 aufgetaucht und ist im Vergleich zur RTX 2080 nur um etwa 8 Prozent schneller.

Die neue Grafikkarte soll schon ab dem 23. Juli 2019 im Handel erhältlich sein. Etwas früher erscheinen die Nvidias RTX 2060 Super sowie die RTX 2070 Super. Diese sollen rund 15 bis 20 Prozent schneller sein als die Vorgängermodelle und sollen sich als Konkurrenz-Grafikkarten zu AMDs RX 5700 und RX 5700 XT positionieren.

RTX 2080 Super fast 8 Prozent schneller als der Vorgänger

In den Benchmark-Daten von Final Fantasy 15 ist nun ein Eintrag zu der kommenden Nvidia-Karte aufgetaucht. In der WQHD-Auflösung übertrifft die RTX 2080 Super den direkten Vorgänger jedoch nur um fast 8 Prozent. Die Ergebnisse in der Übersicht:

Geforce RTX 2080 Ti - 9.938 Punkte

Geforce RTX 2080 Super - 8.719 Punkte

Geforce RTX 2080 - 8.076 Punkte

Vergrößern Final Fantasy 15 Benchmark-Ergebnisse

Die Benchmark-Werte entsprechen dabei dem Durchschnittswert aller getesteten Grafikkarten. Verschiedene Modelle variieren dabei in Taktraten, Arbeitsspeicher oder mit welchem Grafiktreiber getestet wurde. Somit handelt es sich bei den Werten um einen Querschnitt; in anderen Games kann die Leistung natürlich noch etwas höher sein, aber ein Riesensprung sollte demnach nicht erwartet werden.

Zum Handelsstart der Karte ruft Nvidia für die RTX 2080 Super eine unverbindliche Preisempfehlung von 699 Dollar aus. Hierzulande wird die Karte wohl 739 Euro kosten, der Vorgänger die Geforce RTX 2080 kostet rund 100 Euro weniger. Die Nicht-Super-Karten sollen nach dem Markstart allerdings nach und nach aus dem Sortiment genommen werden.

Passend dazu: Nvidia Geforce RTX 2060 & 2070 Super im Test