Nvidia DLSS 2.0 für mehr Spiele und Linux

Kurz bevor AMD seine FSR-Technik vorstellt, rührt Nvidia noch mal die Werbetrommel für seine DLSS-Technik.

Vergrößern Mehr Spiele und Linux erhalten DLSS-Unterstützung © Nvidia

AMD wird am heutigen Dienstag (22. Juni 2021) seine neue FidelityFX Super Resolution vorstellen. Kurz davor hat Nvidia die Chance erneut genutzt, um die Werbetrommel für seine DLSS-Technik zu rühren, deren Vorteile abermals anzupreisen und "wichtige" Neuerungen vorzustellen.



Die Zahl der Spiele, die Nvidia DLSS 2.0 unterstützen, wird in den nächsten Tagen um drei Titel auf über 55 Spiele erhöht. Neu hinzu kommen Lego Builder´s Journey (ab sofort), Doom Eternal (ab 29. Juni) und Rust (ab 1. Juli). In naher Zukunft sollen dann auch noch folgende Spiele DLSS unterstützen, was aber schon bekannt war: The Ascent (ab 29. Juli), Red Dead Redemption II (noch kein Termin), Icarus: First Cohort (noch kein Termin) und Dying:1983 (noch kein Termin). Bereits im Juni haben die Spiele Ranbow Six Siege, No Man's Sky und The Persistence DLSS-Support erhalten. Damit in Zukunft noch mehr Spieleentwickler DLSS integrieren können, kündigt Nvidia ein Plugin für die Unreall Engine 5 und Unity 21.2 an, jedoch ohne einen konkreten Termin zu nennen.



DLSS, oder Deep Learning Super Sampling, nutzt die KI-Tensor-Kerne der Nvidias-GPUs der 2000er- und 3000er-Serie, um Spiele in einer niedrigeren Auflösung zu rendern, um sie dann mit vergleichbarer visueller Qualität in einer höheren Auflösung darzustellen.



Beginnend ab dem 22. Juni können Linux-Gamer DLSS nutzen, indem sie die Nvidia-Linux-Treiber installieren und Proton für Vulkan aktivieren. Über Steam unterstützen unter anderem dann die folgenden Spiele die DLSS-Technik auch unter Linux: Doom Eternal, No Man´s Sky und Wolfenstein Youngblood.

Antworten auf weitere Nachfragen bezüglich der Gerüchte, dass die kommende Switch-Konsole DLSS unterstützen solle, oder aber zu dem Thema, ob Nvidia plane, DLSS auch auf älteren GTX GPUs anbieten zu wollen, blieb der Hersteller schuldig.

Gespanntes Warten auf AMDs FidelityFX Super Resolution

Nvidias Ankündigung kommt nur einen Tag bevor der Rivale AMD am Dienstag seine mit Spannung erwartete FidelityFX Super Resolution Technologie vorstellen wird. Obwohl wir noch nicht wissen, wie AMDs FSR funktioniert, hat das Unternehmen gesagt, dass FSR eine erhöhte Leistung auf Grafikkarten bieten wird, und zwar von GPUs, die so alt sind wie die Radeon RX 480, bis hin zur aktuellen Radeon RX 6000-Serie. AMD hat auch angekündigt, dass FSR die Leistung sogar auf Nvidias älterer GeForce GTX 1060 verbessern könne.

Den bisherigen Hinweisen von AMD zufolge, basiert FSR also nicht auf KI-Kernen der GPUs, sondern nutzt ein Upsampling-Verfahren. Nvidia räumte bei seiner Veranstaltung am Montag ein, dass man auch noch keine Ahnung habe, wie AMDs FSR funktioniere. Sagte jedoch quasi im nächsten Satz, dass man selbst bereits eine Upsampling- und Sharpening-Funktion im Treiber implentiert habe. Dieses "traditionelle Upsampling" können jedoch bei weitem nicht mit DLSS 2.0 konkurrieren, da zum Beispiel die Motion-Vektoren fehlen, welche DLSS bei der Hochskalierung mit einberechnet.

Dass Nvidia gegen AMD schießt, verwundert nicht weiter. Abzuwarten bleibt, was AMD tatsächlich mit FidelityFX Super Resolution nun vorstellen wird und wie gut sich die offene FSR-Technik gegen Nvidias proprietäre DLSS-Technik schlägt. Leider hat AMD sich hier mit Vorabinformationen sehr bedeckt gehalten. Sobald das Feature dann endlich verfügbar ist, werden wir es natürlich ausführlich testen.



