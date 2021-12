Nur noch kurze Zeit: 15 GB Vodafone-Tarif mit 5G nur 20 Euro - inklusive Gutschein

René Resch

Den beliebten CallYa-Prepaid-Tarif von Vodafone erhalten Sie derzeit mit kostenloser 5G-Nutzung und mit 15 statt 10 GB Datenvolumen für nur 20 Euro im Monat. Zusätzlich gibt es einen 25-Euro Gutschein geschenkt.

Vergrößern Vodafone CallYa: Telefon- & SMS-Flat, 15 GB & 5G-Nutzung für 20 Euro mtl. © Vodafone

Nur bis 03.01. : Bei Vodafone erhalten Sie den beliebten CallYa-Prepaid-Tarif mit Telefon- & SMS-Flatrate und nun 15 statt 10 GB Datenvolumen für 20 Euro - aktuell ist auch die 5G-Nutzung gratis dabei, die sonst für 2,99 Euro zusätzlich gebucht werden müsste. On Top schenkt Vodafone Ihnen einen 25 Euro-BestChoice-Premium-Gutschein. Der Gutschein ist u.a. bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, Douglas, Ikea, Toom und in über 200 weiteren Shops einlösbar. Den Gutschein erhält man nur über den Link in diesem Beitrag. Die Aktion läuft bis 03.01.22.

Im ersten Schritt bitte hier den Gutschein anfordern:

Zum 15 GB Handytarif mit 5G im Vodafone-Netz plus Bestchoice-Gutschein

Hier gibt es mehr Infos zum Tarif: 15 GB Handytarif mit 5G im Vodafone-Netz

So erhalten Sie Telefon-Flat, SMS-Flat, 15 GB Datenvolumen und die Nutzung im schnellen 5G-Netz von Vodafone zum unschlagbaren Preis. Und da es sich um einen Prepaid-Tarif handelt, haben Sie keine Mindestlaufzeit.

CallYa: Telefon- & SMS-Flat, 15 GB, 5G, keine Mindestlaufzeit - nur 20 Euro © Vodafone Vodafone-Prepaid-Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit für nur 20 Euro im Monat und keine Anschlussgebühr. Plus 25 Euro- Bestchoice-Gutschein. Ohne Mindestlaufzeit. Jetzt mit satten 15 statt 10 GB Datenvolumen und kostenloser 5G-Nutzung (statt bisher buchbar für 2,99 Euro). + Telefon-Flat + SMS-Flat + 15 GB Datenvolumen mit bis zu 500 Mbit/s + surfen im schnellen 5G-Netz + EU Roaming inklusive + keine Mindestlaufzeit Vodafone CallYa: Telefon- & SMS-Flat, 15 GB Volumen & 5G-Nutzung für 20 Euro mtl. Hier gibt es alle Infos zum Tarif

Alle Details zum CallYa-Paket von Vodafone auf einen Blick:

Netz: Vodafone

Tarif: CallYa



Datenvolumen: 15 GB mit LTE/5G bis 500 Mbit/s

Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

5G-Nutzung gratis dazu

BestChoice Gutschein im Wert von 25 Euro

EU-Roaming inklusive



Monatliche Gebühr: 20 Euro



Anschlussgebühr: 0 Euro

Ohne Mindestlaufzeit: monatlich kündbar

Hier gibt es mehr Infos zum Tarif.



Mit dem Tarif erhalten Sie ein LTE/5G-Datenvolumen von 15 GB mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s in schnellen Vodafone-Netz. Also ausreichend Datenvolumen, um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch größere Downloads von unterwegs zu tätigen. Weiterhin erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate und sind nicht lange an einen Vertrag gebunden - CallYa können Sie monatlich kündigen.

Bitte beachten: Wenn Ihr 15-GB-Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 32 kbit/s weiter.

Vodafone CallYa: Telefon- & SMS-Flat, 15 GB Volumen & 5G-Nutzung für 20 Euro

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.