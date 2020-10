Nur noch kurze Zeit: 100 GB Cloud-Speicher gratis für jeden

Hans-Christian Dirscherl

Die Uhr tickt: Nur noch für wenige Tage verschenkt Bitrix24 100 GB Online-Speicherplatz. Für Privatwender und Profis! Extra-Plus für professionelle Nutzer: Mit Bitrix24 sind Sie bestens für das Home Office ausgestattet!

Partnerangebot Vergrößern 100 GB Online-Speicher dauerhaft für Privatpersonen und Unternehmen. Mit Bitrix24 meistern Sie das Home Office während der Covid-19-Pandemie! © ASDF_MEDIA/Shutterstock.com

Melden Sie sich jetzt schnell noch hier kostenlos bei Bitrix24 an - mit dem Gutscheincode pcwelt100gb20 sichern Sie sich 100 GB Onlinespeicher dauerhaft gratis. Wichtig: Der Gutscheincode ist nur noch gültig bis zum 1.11.2020 (20 Uhr) . Zudem gilt dieser Gutscheincode nur für Accounts in der Zone ".de" (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Hier geht's zur Anmeldung: 100 GB Online-Speicher dauerhaft gratis bei Bitrix24

Die Covid-19-Pandemie hat Millionen von Angestellen, Freiberuflern und Selbstständigen in das Home Office gezwungen. Doch das muss kein Nachteil sein, ganz im Gegenteil: Wer im Home Office arbeitet, spart sich das tägliche Pendeln zur Arbeit und zurück. Sie gewinnen dadurch Zeit und schonen mitunter Ihre Nerven, weil Ihnen der tägliche Stau erspart bleibt.

Um im Home Office aber genauso effektiv wie im Büro arbeiten zu können, benötigen Sie leistungsfähige Werkzeuge. Bitrix24 ist so ein Werkzeug: eine umfassende Online-Lösung für das Aufgaben- und Projektmanagement. Mit Bitrix24 digitalisieren Sie Ihre Arbeitsprozesse und beenden damit den leidigen Papierkram. Vom 1. Oktober 2020 bis zum 1. November 2020 (20 Uhr) verschenkt Bitrix24 beeindruckende 100 GB Online-Speicherplatz an Privatanwender und kleine Unternehmen . Dauerhaft! Eine einfache Gratis-Anmeldung genügt.



Kurzporträt: Das ist Bitrix24

Bitrix24 bietet verschiedene Tarifmodelle an. Der Tarif „Free“ ist standardmäßig dauerhaft kostenlos für Einzelpersonen und kleine Firmen, wobei die Nutzerzahl selbst in der Gratisversion nicht begrenzt ist. In dieser kostenlosen Version werden 5 GB Speicherplatz angeboten. Dazu kommen rund 35 Tools, mit denen Sie Ihre Arbeitsprozesse digitalisieren können: Kalender, Projektmanagement und Aufgabenverwaltung, Kanban, Gantt, CRM, Berichte, Rechnungen, Chats und Nachrichten, Mitarbeiterverzeichnis, Social Network - all das und noch viel mehr können Sie komplett digital erledigen. Das spart nicht nur Papier, sondern vor allem behalten alle Mitarbeiter damit stets auch vom Home Office aus den Überblick und bleiben bei allen Prozessen immer auf dem aktuellen Stand. Denn Korrekturen, Updates und neu eingetragene Daten werden in Echtzeit allen Bearbeitern angezeigt.

Vergrößern Bitrix24 erfüllt die DSGVO. Die Daten liegen auf Servern des europäischen Amazon Web Services in Frankfurt-am Main. © Bitrix24

Bitrix24 bietet als 360-Grad-Collaboration-Tool einen echten File-Server in der Cloud mit Dropbox-, Google-Drive-, Box- und Microsoft Onedrive-Integration an. Mit Bitrix24 können beliebige Dateien direkt über den Activity Stream mit Kollegen geteilt werden. Die Dateien können nicht nur lokal oder in der eigenen Bitrix24-Cloud, sondern auch in Dropbox, Google Drive oder Microsoft Onedrive ausgewählt werden.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Alle Projekte, Kalender, Dateien und Kontakte an einem Ort

Digitalisierung der Arbeitsprozess

Hosted in Germany

Sicherheit: DSGVO-kompatibel , die Daten werden in zwei Rechenzentren von European Amazon Web Services in Frankfurt gehostet. Diese Rechenzentren entsprechen vollkommen den Datenschutzgesetzen der EU inklusive Directive 95/46/EC. Außerdem wird eine On-Premise-Version (Self-Hosted) angeboten.

Kostenlos unbegrenzte Aufgaben und Projekte

Mit Bitrix24 kann man Kundenbeziehungen und alle dazugehörigen Prozesse organisieren und nachverfolgen: unbegrenzte Kontakte, Angebote, Rechnungen, Produktkataloge, Lead Management u.v.m.

Websites, Online-Formulare, Live-Chats - kostenlos

Soweit das standardmäßige Angebot von Bitrix24.

Gratis 100 GB dauerhaft für alle Free-Nutzer von 1.10.2020 bis 1.11.2020 (20 Uhr)

Wer sich zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 1. November 2020 (20 Uhr) auf bitrix24.de kostenlos für das Free-Angebot registriert, erhält statt 5 GB Online-Speicher satte 100 GB Cloud-Speicher. Zum Vergleich: Bei Google bekommen Sie gratis nur 15 GB, bei Microsoft Onedrive sind es gerade einmal 5 GB und bei Dropbox sogar nur 2 GB.

Vergrößern Hier sehen Sie Ihre 100 GB Onlinespeicher. © Bitrix24

Sie können sich bei Bitrix24 mit Ihrer Mailadresse oder mit einem Social-Media-Konto wie Facebook, Twitter, Office365 oder Googlemail anmelden. Das ist alles, Ihnen entstehen keine Kosten und Sie können den 100 GB großen Online-Speicher dauerhaft für Ihre Videos, Fotos oder andere Dateien nutzen. Zusätzlich stehen Ihnen bei Bitrix24 Free noch diverse Funktionen und Tools für Unified Communications und für das Aufgaben- und Projektmanagement zur Verfügung. Damit können Sie Ihren Arbeitstag planen, Arbeitszeiten erfassen oder Checklisten und Gantt-Diagramme erstellen - eben Ihren Arbeitsalltag komplett digital erledigen.

So bekommen Sie die 100 GB Online-Speicher dauerhaft

Hier kostenlos bei Bitrix24 anmelden. Das 100-GB-dauerhaft-gratis-Angebot steht allen Interessierten offen: Privatpersonen und kleinen Unternehmen.

Vergrößern In dem rot markierten Feld rechts unten geben Sie den Gutscheincode pcwelt100gb20 ein. © Bitrix24

Wichtig: Bei der Einrichtung des kostenlosen Accounts den Gutscheincode pcwelt100gb20 rechts unten eingeben. Diese Aktion gilt nur bis 1. November 2020 (20 Uhr). Wichtig: Der Gutscheincode lässt sich nur bei Neuanmeldungen in der Zone .de verwenden.

Sie finden den Hinweis auf den erweiterten Speicherplatz unter "Abonnement - Mein Bitrix24 Tarif".

Hinweise

Der Extra-Speicherplatz ist nicht sofort in den Account-Einstellungen sichtbar. Die 100 GB werden erst nach 30 bis 40 Minuten angezeigt.

Die 100 GB bleiben dauerhaft gratis.

Bitrix24 schließt die Accounts nach etwa sechs Wochen Inaktivität (nach mehreren Vorwarnungen).

Benutzer von Bitrix24 können sich mit Fragen direkt an info@bitrix24.de wenden.