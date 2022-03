Nur noch heute: Tarif-Knaller mit 4 GB LTE für 4,99 Euro und monatlich kündbar

Dennis Steimels

Bis 20 Uhr sapren Sie bei diesem Handytarif mit 4 GB LTE-Datenvolumen 69 Prozent im Monat! Sie zahlen nur 4,99 statt 15,99 Euro. Hier finden Sie alle Infos zum Schnäppchen, das Sie monatlich kündigen können.

Vergrößern 4 GB LTE zum Hammer-Preis © leungchopan/Shutterstock.com / DG-Studio/Shutterstock.com / PC-WELT

Nur noch bis heute 20 Uhr bietet Mobilcom-Debitel auf dieser speziellen Bestellseite diesen Top-Tarif : 4 GB LTE-Datenvolumen im O2/Telefónica-Netz sowie eine Allnet- und SMS-Flat zum Top-Preis von nur 4,99 Euro (statt 15,99 Euro regulär) pro Monat. Außerdem erstattet der Anbieter Ihnen den Anschlusspreis und Sie können monatlich kündigen . Die Aktion endet bereits am 7. März um 20 Uhr.



Zum Tarif-Deal: 4 GB LTE im O2-Netz für nur 4,99 Euro pro Monat

Das sind die Tarif-Konditionen

Netz: O2/Telefónica

Anbieter: Mobilcom Debitel



Datenvolumen: 4 GB mit LTE 21,6 Mbit/s



Flat Telefonie & EU-Roaming

monatlich kündbar



Grundgebühr pro Monat: 4,99 Euro



Anschlussgebühr: 19,99 Euro (Erstattung durch SMS)



flexibler Vertragsbeginn (bis zum 31.03.2022)

Aktion endet am 7.3.2022 um 20 Uhr



Der Handytarif beinhaltet ein Datenvolumen von 4 GB, was für die meisten Nutzer völlig ausreicht. Sie können sogar hin und wieder Videos und gar Serien/Filme über eine Streaming-Plattform sehen. Denn pro Gigabyte können Sie etwa vier Stunden streamen, wie Netflix angibt . Beachten Sie, dass ab dem 25. Monat sich der Tarifpreis erhöht.

Um die Erstattung des Anschlusspreises zu erhalten, müssen Sie innerhalb von zwei Wochen eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an "22240" senden.



