Nur noch heute: Galaxy S21 + gratis Watch + Netflix + 200-Euro-Cashback + Tarif

Na das ist mal ein Angebot: Bei O2 gibt es das Galaxy S21 zusammen mit jeder Menge Zugaben und starkem Tarif. Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen.

O2 haut gerade starke Galaxy-S21-Bundles raus. So gibt es aktuell etwa zum Samsung Galaxy S21 die Smartwatch Galaxy Watch 3 LTE geschenkt , die einen Wert von 373 Euro ( im Preisvergleich ) hat. Außerdem erhalten Sie 200-Euro-Cashback in Form von Samsung-Pay-Guthaben . Darüber hinaus stehen Ihnen im Tarif 40 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung und im Rahmen von " o2 Select & Stream " sind 12 Monate Streaming geschenkt: Sie können zwischen Netflix, Sky Go und O2 TV wählen. Die Effektivkosten für den Tarif liegen bei nur 5,49 Euro monatlich ( so haben wir gerechnet ).



S21-Tarif-Bundle: Das sind die Konditionen

Netz: O2

Tarif: O2 Free M Boost



Datenvolumen: 120 GB mit bis zu 225 Mbit/s LTE



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 56,99 Euro

Einmalige Gerätekosten: 1 Euro (+4,99 Euro Versand)



Anschlussgebühr 0 Euro

Vertragslaufzeit: mindestens 24 Monate



Smartphone: Samsung Galaxy S21 128 GB

Smartwatch: Samsung Galaxy Wach 3 LTE

12 Monate Streaming gratis

200 Euro Samsung Pay Guthaben

Das Bundle lohnt sich für Sie, wenn Sie ein brandneues und starkes Smartphone aus dem Hause Samsung suchen und zusätzlich auch gleich die Vorteile einer Smartwatch nutzen möchten. Denn mit der Uhr können Sie nicht nur Ihr Fitnessprogramm tracken und Benachrichtigungen empfangen, sondern auch in Geschäften ganz einfach bezahlen. Mit dem 40-GB-Datenvolumen können Sie unterwegs auch Videos streamen. Passend dazu sind 12 Monate Streaming mit " o2 Select & Stream " im Bundle enthalten.

Galaxy S21 Ultra im Bundle: Wenn Sie das Nonplusultra suchen, dann ist das Galaxy S21 Ultra im wahrsten Sinne die richtige Wahl. Bei O2 erhalten Sie zum Gerät das Galaxy Tab A 8.0 gratis dazu, ebenfalls das Streamingpaket, 200-Euro-Cashback und einen 5G-Tarif mit 120-GB-Datenvolumen.

Effektivkosten

Über die Laufzeit von zwei Jahren zahlen Sie insgesamt 1373,75 Euro. Das Galaxy S21 kostet im Preisvergleich ab 669 Euro , die Smartwatch liegt im Preisvergleich bei 373 Euro . Ziehen wir diese Einzelkosten sowie die 200-Euro-Cashback vom Gesamtbetrag ab, bleiben noch 5,49 Euro effektiv pro Monat für den Tarif übrig. Und das ist eine Ansage!

200-Euro-Cashback per Samsung Pay erhalten

Bestellen Sie das Galaxy-Produkt bei O2 - mit oder ohne Vertrag - und registrieren Sie es anschließend bis zum 31.05.2021 in der Samsung Members App unter der Rubrik "Vorteile". Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie die "Rückzahlung" in Höhe von 200 Euro als Samsung-Pay-Guthaben. Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie einen S-Pay-Account haben. Mit Samsung Pay können Sie unter anderem online, aber auch per NFC vielerorts bezahlen.