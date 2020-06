Nur noch heute: 6 GB LTE-Tarif für 6,99 Euro und monatlich kündbar

Dennis Steimels

Nur noch heute bekommen Sie diesen günstigen Handytarif mit 6 GB LTE-Datenvolumen, den Sie jederzeit kündigen können. Sie zahlen wenig und sind dabei komplett flexibel.

Vergrößern 6 GB LTE für 6,99 Euro im Angebot © oatawa/Shutterstock.com

Bis Freitag reduziert der Mobilfunkanbieter sim.de den Tarif LTE ALL 6 GB von 14,99 Euro auf nur 6,99 Euro! Laut Tarifrechner ist dies das aktuell beste Angebot mit einem Datenvolumen von 6 GB pro Monat. Und über diesen exklusiven Link erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Normalerweise geht das nur mit einer Frist von 3 Monaten, wie wir hier erklären . Die Aktion endet heute Abend am 12. Juni 2020 um 23:59 Uhr.

Hier geht's zum sim.de-Angebot: 6 GB LTE für nur 6,99 statt 14,99 Euro (monatlich kündbar)

LTE-Tarif mit 6 GB für 6,99 Euro: Das sind die Konditionen

Anbieter: sim.de



Netz: O2



Datenvolumen: 6 GB mit LTE bis zu 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



6,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne Laufzeit oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate): 0 Euro

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Aktion endet am 12.06.2020 um 23:59 Uhr



Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat, Sie können entsprechend kostenlos und unbegrenzt telefonieren sowie SMS schreiben. Ein Datenvolumen von 6 GB reicht für die meisten Handy-Nutzer völlig aus. Sie können unterwegs über Google Maps navigieren, Whatsapp, Instagram, Facebook und Co nutzen, Musik über Spotify streamen und sogar einige Videos mobil schauen.





Hier geht's zum sim.de-Angebot: 6 GB LTE für nur 6,99 statt 14,99 Euro (monatlich kündbar)

Hinweis : Wenn Sie über den oberen, exklusiven Link den Tarif ordern, dann können Sie monatlich kündigen. Wenn Sie klassisch über die sim.de-Startseite den Tarif auswählen, dann können Sie zwar auch "ohne Vertragslaufzeit" auswählen, können dann aber nur mit einer Frist von 3 Monaten kündigen. Alternativ können Sie natürlich auch direkt einen 2-Jahres-Vertrag abschließen, hierbei entfällt die Bereitstellungsgebühr.

Hier geht's zum sim.de-Angebot: 6 GB LTE für nur 6,99 statt 14,99 Euro

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .