Nur noch bis 18 Uhr: Unbegrenztes Datenvolumen für 14,99 Euro pro Monat – über 60 Prozent gespart

Dennis Steimels

Mit diesem Handytarif surfen und streamen Sie so viel Sie wollen - und das für nur 14,99 Euro monatlich! Hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen zum Top-Preis © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Wer einen Handytarif ohne Datenlimit sucht, der sollte einen Blick auf das Mobilcom-Debitel-Angebot werfen: Auf dieser speziellen Bestellseite bekommen Sie nämlich den Tarif " O2 Free Unlimited Smart " für nur 14,99 Euro pro Monat . Und dieser Preis ist wirklich stark, denn regulär kostet der Tarif im O2-Shop 39,99 Euro . Das entspricht einer Ersparnis von satten 63 Prozent . Außerdem erhalten Sie noch zwei Monate Gymondo kostenlos dazu. Das Angebot ist nur kurze Zeit verfügbar .



Hier geht's zum Angebot: Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für nur 14,99 Euro

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Tarif-Basis: O2 Free Unlimited Smart



Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (10 Mbit/s)

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WLAN Call

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Monatspreis: 14,99 Euro (ab 25. Monat: 34,99 Euro)



Anschlussgebühr 39,99 Euro (wird erstattet bei SMS "AG Online" an 22240)

Die Konditionen sind außerordentlich gut für einen Handytarif, der unbegrenztes Datenvolumen bietet. Kleiner Wermutstropfen, der grundsätzlich aber keiner ist: Die Geschwindigkeit liegt bei 10 Mbit/s. In der Praxis spüren Sie aber keinen großen Unterschied zu schnelleren Tarifen. Sie können ebenfalls Videos streamen in HD-Qualität, Musik streamen und UHD-Qualität und alle Social-Media-Apps nutzen sowie den Tarif als Hotspot für ein weiteres Gerät verwenden.

Hier geht's zum Angebot: Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für nur 14,99 Euro

Zum Tarif erhalten Sie noch zwei Monat Gymondo kostenlos. Sie können jederzeit im Testzeitraum kündigen, wenn Ihnen das Angebot nicht gefallen sollte. Nach dem Testzeitraum kostet der Dienst 8,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

Vergleich zum Original-O2-Tarif: Die Konditionen sind weitestgehend identisch, das Mobilcom-Debitel-Angebot ist allerdings mit 14,99 gegenüber 39,99 Euro pro Monat deutlich günstiger. Fairerweise müssen wir aber erwähnen, dass Sie bei O2 nicht nur im 4G, sondern auch im 5G-Netz unterwegs sind (nur mit einem 5G-Handy im 5G-Gebiet nutzbar) und zusätzlich 12 Monate Streaming kostenlos im Paket enthalten sind. Zum Beispiel Netflix Basic.



Deals von PC-Welt abonnieren:

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus und zeigt sie dann in diesem Beitrag. Melden Sie sich zusätzlich bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .