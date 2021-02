Nur noch bis 11.2.: Gratis-Telekom-Tarif mit 5G, Allnet-Flat und 6 GB-Datenvolumen

Hans-Christian Dirscherl

Sie können jetzt drei Monate lang gratis das Mobilfunknetz der Telekom testen. Mit Telefonie-Flat und 6 GB/Monat sowie 5G. Ohne automatische Vertragsverlängerung.

Update, 1.2.2021: Die Telekom wird MagentaMobil Try & Buy nur noch bis zum 11. Februar 2021 anbieten. Mit dem Gratis-Tarif können die Nutzer drei Monate lang kostenlos telefonieren und erhalten 6 GB Datenvolumen. Der Angebots-Seite der Telekom ist unter dem Punkt "Unverbindlich für 3 Monate testen" mittlerweile der Hinweistext "Angebot gilt nur bis 11.02.2021 und nur für Kunden, die noch keinen Mobilfunkvertrag bei der Telekom haben" zu entnehmen, wenn man den Mauszeiger über den Link fährt.



Ursprüngliche Meldung vom 20.1.2021: Sie können das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom jetzt drei Monate lang kostenlos testen. Das Angebot nennt sich MagentaMobil Try&Buy. Es beinhaltet drei Monate lang Telefonie und SMS-Versand sowie 6 GB Datenvolumen für das mobile Surfen im Internet. In diesen drei Monaten fallen weder eine Grundgebühr noch sonstige Kosten wie beispielsweise ein Bereitstellungspreis an.



Beim Surfen ist wie gehabt das EU-Roaming enthalten. Außerdem können Sie die Hotspot-Flat der Deutschen Telekom nutzen. Die Nutzung des gerade im Aufbau befindlichen 5G-Mobilfunknetzes der Telekom ist ebenfalls enthalten, sofern vor Ort vorhanden.



Wichtig: Nach Ablauf der drei Monate gibt es keine automatische (kostenpflichtige) Vertragsverlängerung. Sie haben mit MagentaMobil Try&Buy also tatsächlich die Möglichkeit unverbindlich drei Monate lang das Telekom-Mobilfunknetz auszuprobieren.



Sobald die 6 GB aufgebraucht sind, surfen Sie mit 64 Kbit/s im Downstream und mit 16 Kbit/s im Upstream weiter. Laut Produktinformationsblatt entsprechen die Leistungen dieses Testangebots dem Tarif MagentaMobil S . Dafür fallen reguläre 39,95 Euro pro Monat an. Sie sparen mit diesem Angebot also rund 40 Euro pro Monat.



StreamOn (kostenlos) und Disney+ (zunächst gratis, ab dem vierten Monat für 5 Euro pro Monat) lassen sich zubuchen.