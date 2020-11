Nur heute: Apple Airpods Pro für nur 177 Euro bei Saturn

Dennis Steimels

Am heutigen Singles Day bietet Saturn die beliebten AirPods Pro zum absoluten Tiefstpreis an! Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen.

Vergrößern AirPods Pro von Apple bei Saturn am heutigen Singles Day im Angebot © Apple

Saturn reduziert am heutigen Singles Day die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Apple Airpods Pro von 206,56 Euro auf 176,99 Euro ! Das ist ein absoluter Tiefstpreis - im Preisvergleich liegt das günstigste Angebot bei rund 195 Euro. Die "Singles Day"-Aktion gilt bei Saturn exklusiv für Saturn-Card-Mitglieder - hier können Sie sich kostenlos für die Saturn-Card anmelden . Das Angebot endet heute am 11. November um 23:59 Uhr .



Hier geht's zum Angebot: Apple AirPods Pro für nur 176,99 Euro bei Saturn

Weitere stark reduzierte Angebote am Singles Day bei Saturn

So sparen Sie als Card-Mitglied online und im Markt

Der Singles Day findet heute am 11.11.2020 bei Saturn sowohl online als auch im stationären Saturn-Markt bei Ihnen um die Ecke statt. Als registrierter Saturn-Card-Kunde erhalten Sie heute generell 11 Prozent Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf! Auf ausgewählte Warengruppe gibt es sogar 15 Prozent. Saturn bietet 11 Highlight-Produkte, die es im Markt und auch online gibt sowie 11 Aktionsprodukte, die Sie nur im Online-Shop kaufen können. Die AirPods Pro beispielsweise können Sie online shoppen oder im gleich im Laden kaufen. Alle ausführlichen Infos und Angebote zur Aktion bei Saturn finden Sie auf dieser Seite .



Online: Um am Singles Day exklusive Angebote zu erhalten, müssen Sie sich als Saturn Card-Kunde einloggen. Falls Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich hier kostenlos registrieren. Legen Sie das Aktionsprodukt in den Warenkorb, der Rabatt wird dort automatisch abgezogen.



Im Markt: Gehen Sie am 11.11.2020 in einen Saturn-Markt und suchen sich das Aktionsprodukt aus. Bei Bezahlen an der Kasse legen Sie Ihre Saturn-Card vor, der Rabatt wird sofort vom Kaufpreis abgezogen.

Hier geht's zum Angebot: Apple AirPods Pro für nur 176,99 Euro bei Saturn

Weitere stark reduzierte Angebote am Singles Day bei Saturn

Infos zu den AirPods Pro

Die Airpods Pro von Apple sind seit Oktober 2019 erhältlich und bieten im Vergleich zu den "normalen" Airpods eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und adaptives EQ. Für die Geräuschunterdrückung erkennen Mikrofone die Geräusche außerhalb und innerhalb des Ohrs und gleichen sie durch passenden Antischall aus.

Zu den weiteren Eigenschaften der AirPods Pro gehören:

Per Drucksensor aktivierbarer Transparenzmodus, um das Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können

Weiche, konische Silikontips in drei Größen (Groß, Mittel, Klein) für eine individuelle Passform

Vor Schweiß und Wasser geschützt

Der Adaptive EQ passt Musik automatisch an die Ohrform an

Einfaches Setup für alle Apple Geräte

Die Airpods Pro lassen sich über Bluetooth auch mit Android-Geräten nutzen. Die 5,4 Gramm leichten Airpods Pro können bis zu 4,5 Stunden mit einer Akkuladung für die Musikwiedergabe genutzt werden. Über das mitgelieferte kabellose Ladecase verlängert sich die Laufzeit um mehr als 24 Stunden. Das Ladecase ist auch kompatibel mit zertifizierten Ladegeräten.