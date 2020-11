Nur heute: Apple Airpods (2019) für nur 96 Euro

Panagiotis Kolokythas

Nur heute sind zum Singles Day bei Otto.de die Apple Airpods der 2. Generation zu einem äußerst günstigen Preis erhältlich.

Vergrößern Nur heute für 111 Euro: Apple Airpods (2019) © Apple

Otto.de hat zum Singles Day am 11.11. zahlreiche interessante Technik-Angebote. Als "Deal des Tages" sind die Apple Airpods (2019) für nur 111 Euro statt 179 Euro (UVP) erhältlich, was einer Ersparnis von 38 Prozent entspricht. Es geht aber noch günstiger: Neukunden bei Otto.de erhalten noch bis zum 20. November 2020 zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 15 Euro bei ihrer Bestellung, wenn sie den Code 84004 eingeben (mehr Infos hierzu finden Sie hier ). Ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt: Aktuell gibt es die Airpods der zweiten Generation mit Ladecase bei keinem anderen Händler günstiger.

Airpods (2019) mit Charging Case für 111 Euro / 96 Euro (für Neukunden mit Code 84004)



Die Bluetooth In-Ear-Kopfhörer von Apple kommen inklusive einem Charging Case, der über einen Lightning-Anschluss aufgeladen werden kann. Eine Akkuladung der Hörer reicht für bis zu 15 Stunden. Über das Ladecase kann die Batterielaufzeit auf über 24 Stunden verlängert werden. Innerhalb 15 Minuten können die AirPods für bis zu 3 Stunden Wiedergabe aufgeladen werden.

Die Airpods können nicht nur mit Apple-Geräten genutzt werden, sondern auch über Bluetooth 4.2 oder Bluetooth 5.0 in Verbindung mit Android-Geräten. Über eine Android-App kann auch festgelegt werden, dass sich über die Airpods nicht Siri sondern Google Assistant ansteuern lässt. Mehr Infos hierzu finden Sie in unserem Beitrag Airpods mit Android-Smartphone verbinden.



