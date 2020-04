Nur heute: 5 GB LTE für günstige 5,99 Euro und monatlich kündbar

Dennis Steimels

Kein Aprilscherz: Bei diesem Anbieter bekommen Sie nur heute ein hohes 5 GB LTE-Datenvolumen für gerade mal 5,99 Euro pro Monat - günstiger ist keiner! Zusätzlich können Sie auch monatlich wieder kündigen.

Vergrößern 5 GB für 5,99 Euro im Angebot © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Heute ist es wichtig zu erwähnen: Nein, es handelt sich hierbei um keinen Aprilscherz. Handyvertag.de meint es tatsächlich ernst und bietet nur heute bis 24 Uhr satte 5 GB LTE-Datenvolumen für einen besonders günstigen Preis von nur 5,99 statt 12,99 Euro pro Monat! Günstiger bekommen Sie derzeit nirgends einen Tarif mit diesen Konditionen, wie Sie im Tarifrechner sehen! Übrigens: Sie können den Tarif auf Wunsch sogar monatlich kündigen.



Hier geht's zum Handyvertrag.de-Angebot: 5 GB LTE für 5,99 Euro

LTE-Tarif mit 5 GB für 5,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 5 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



5,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne Laufzeit oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate): 9,99 Euro

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 19,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Aktion endet heute (1. April) um 24 Uhr

Vergrößern Kein Aprilscherz: 5 GB LTE für nur 5,99 Euro - die Aktion gilt nur heute! © Handyvertrag.de

Der Tarif beinhaltet neben dem hohen Datenvolumen auch eine Allnet-Flat, dank der Sie kostenfrei und unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken können. Handyvertrag.de überlässt Ihnen, ob Sie gleich einen 2-Jahres-Vertrag abschließen wollen oder sich die Option offen halten möchten, den Vertrag monatlich zu kündigen. 5 GB pro Monat sind für die meisten Nutzer mehr als ausreichend: Sie können unterwegs mit dem Handy navigieren, Musik streamen, Instagram, Facebook, Whatsapp und Co. nutzen und hin und wieder auch kurze Videos streamen.



