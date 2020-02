Nur für kurze Zeit: Playstation 4 Slim 1 TB für 199 Euro

René Resch

Nur am Sonntag, den 9. Februar von 8 - 22 Uhr, gibt es die Sony Playstation 4 Slim 1 TB bei Media Markt und Saturn zum Kampfpreis.

Vergrößern Nur kurz: Playstation 4 Slim 1 TB für 199 Euro © Media Markt / Saturn

Während der neuen Sonntags-Aktionen von Media Markt (Sensations-Sonntag) und Saturn (Super Sunday) bieten die Elektrofachhändler, am Sonntag den 9. Februar zwischen 8 und 22 Uhr, einige Produkte zu stark reduzierten Preisen an. Darunter gibt es dieses Mal auch die Sony Playstation 4 Slim mit 1 TB Speicherplatz zum Top-Preis von 199 Euro. Beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt sich, dass es sich um ein richtig starkes Tagesangebot handelt. Der nächstgünstigere Anbieter verlangt 259 Euro für die Sony-Konsole - Sie sparen also 60 Euro bei Media Markt und Saturn.

Sony Playstation 4 Slim 1 TB

für 199 statt 335 Euro bei Media Markt kaufen - bei Saturn kaufen

Beachten Sie allerdings das es sich bei diesem Konsolen-Schnäppchen um ein Tagesangebot handelt das nur bis um 22 Uhr gilt. Falls Sie also an der Sony-Konsole zum Angebots-Preis interessiert sind, sollten Sie recht schnell zugreifen.

Weitere Deals zum Sensations-Sonntag und Super-Sunday

Neben der Sony-Konsole gibt es noch zahlreiche weitere Tagesangebote bei den Sonntags-Aktionen zu entdecken. Unter den Deals befinden sich Smart-TVs, Notebooks, externe Festplatten, Fitness-Tracker, Bluetooth-Lautsprecher und weitere Produkte zu stark reduzierten Preisen. Die weiteren Schnäppchen finden Sie hier:

Sonntags-Deals: Konsolen, TVs, Notebooks und mehr im Tagesangebot



Sony Playstation 4 Pro 1 TB ebenfalls zum Hammer-Preis erhältlich

Falls die Konsole ausverkauft sein, Sie das Angebot verpasst haben oder einfach doch lieber das stärkere Modell der Konsole besitzen möchten - Saturn bietet die Sony Playstation 4 Pro mit 1 TB Speicherplatz noch bis zum 16. Februar ebenfalls zum Spitzenpreis von 249 Euro an. Das PS4-Pro-Angebot von Saturn finden Sie hier:

Saturn-Hammer: Playstation 4 Pro 1TB super günstig

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.