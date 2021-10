Nur bis 27.10.: Google Pixel 6 mit Vertrag vorbestellen und Bose-Kopfhörer gratis dazu erhalten

Michael Rupp

O2 subventioniert den Kauf der Smartphones Google Pixel 6 und 6 Pro bei Vertragsabschluss mit bis zu 508 Euro Rabatt. Gratis dazu gibt’s den Bose-700-Kopfhörer. Verkaufen Sie den bei Ebay, zahlen Sie im besten Fall unterm Strich nur einen Euro für das Pixel-Handy selbst.

Vergrößern Mit den neuen Handy-Modellen Pixel 6 und Pixel 6 Pro macht Google den Platzhirschen Apple und Samsung in der Top-Liga Konkurrenz. © Google

Mit den neuen Handy-Modellen Pixel 6 (6,4-Zoll-Display, Zweifach-Rückkamerasystem) und Pixel 6 Pro (6,7 Zoll, 120 Hz, drei Rückkameras) macht Google den Platzhirschen Apple und Samsung in der Top-Liga Konkurrenz. Gerade wenn Sie viel Fotografieren und sich Performance sowie eine lange Batterielaufzeit wünschen, sind das Pixel 6 und 6 Pro einen Blick wert.

Zum Angebot: Google Pixel 6 im 20 GB-Tarif + Bose Kopfhörer gratis ab 30,49 Euro monatlich

Google verlangt für das Pixel 6 mit 128 GB offiziell 649 Euro und für das größere Pixel 6 Pro mit 128 GB 899 Euro. Über Preissuchmaschinen sind beide noch nicht nennenswert günstiger zu finden. Eine Möglichkeit, beim Pixel-Kauf deutlich zu sparen, bietet der Provider O2: Durch Kombinieren von Tarifrabatt und Wechselrabatt kommen 508 Euro zusammen. Als Kaufanreiz legt Google nach einer Registrierung die Bose Noise Cancelling Headphones 700 im Wert von 255 Euro (günstigster Idealo-Preis) dazu.

Zum Angebot: Google Pixel 6 im Tarif O2 Free M mit 20 GB ab 30,49 Euro monatlich

Zum Angebot: Google Pixel 6 Pro im Tarif O2 Free M mit 20 GB ab 35,74 Euro monatlich

So geht’s: Google Pixel 6 effektiv für 1 Euro

Öffnen Sie die O2-Angebotsseite für das Pixel 6 mit Free-M-Tarif (20 GB Datenvolumen, 5G und Allnet-Flat). Stellen Sie bei „Ratenzahlung“ 24 Monate ein. Damit laufen die Raten und der Handyvertrag 24 Monate lang und Sie haben das Timing gemeinsam im Blick. Für das Gerät und den Tarif zahlen Sie 39,99 Euro monatlich – der Preis wird Ihnen rechts oben angezeigt.

Für den Free-M-Tarif einzeln verlangt O2 monatlich 29,99, Euro plus 27 Euro für die Handyrate macht unrabattiert 56,99 Euro. Sie sparen also 17 Euro im Monat – macht in 24 Monaten 408 Euro. Nehmen Sie als Neukunde Ihre Rufnummer von einem anderen Provider zu O2 mit, kommen noch 100 Euro Wechselbonus hinzu. Hier die Musterrechnung:

Google Pixel 6 neu: 649 Euro

minus 408 Euro Tarifrabatt

minus 100 Euro Wechselbonus

effektiver Handypreis: 141 Euro

An Einmalkosten bei Vertragsabschluss fallen 45,98 Euro an.

Zum Angebot: Google Pixel 6 im 20 GB-Tarif + Bose Kopfhörer gratis ab 30,49 Euro monatlich

Bose Kopfhörer gratis nur bei Bestellung bis 27.10.!

Den bis zum 27.10. als Bundle-Goodie angebotenen Bose-Kopfhörer NC 700 mit Umgebungsgeräuschunterdrückung behalten Sie zum kabellosen Musikhören und Telefonieren. Oder Sie verkaufen ihn unbenutzt etwa bei Ebay. Selbst wenn Sie dort nur 140 Euro erzielen, reduziert sich damit rechnerisch der Anschaffungspreis für das Google Pixel 6 auf einen Euro. Doch auch ohne den Kopfhörer ist das O2-Angebot ein guter Deal.

Rabatt auch für das Google Pixel 6 Pro

Auch das Pixel 6 Pro subventioniert O2 durch Rabatte beim Tarif. Hier ist Gesamtersparnis beim Free-M-Tarif (20 GB) mit insgesamt 420 Euro etwas höher als beim kleineren Pixel 6. Bei 24 Monatsraten und 24 Monaten Vertragslaufzeit zahlen Sie für das Pro-Smartphone und den Tarif monatlich 49,99 Euro. Das entspricht einem Nachlass von 17,50 Euro auf den unrabattierten Tarif.

Google Pixel 6 Pro neu: 899 Euro

minus 420 Euro Tarifrabatt

minus 100 Euro Wechselbonus

effektiver Handypreis: 379 Euro

Die Einmalkosten betragen wie beim Pixel 6 45,98 Euro.

Zum Angebot: Google Pixel 6 Pro im Tarif O2 Free M mit 20 GB ab 35,74 Euro monatlich