Gaming Zubehör heute 40% reduziert

In den heutigen Tagesangeboten bei Amazon gibt es eine große Auswahl an Gaming-Zubehör wie Tastaturen, Mousepads und Headsets mit satten Rabatten.

Vergrößern Tastatur für Gamer Razer Ornata Chroma mit Beleuchtung und Handballenauflage © Amazon

Die Cyber Monday Week beginnt bei Amazon am Montag, 19.11. ab 6 Uhr morgens und endet am Cyber Monday, den 26.11. Meist sind die Angebote nur genau einen Tag gültig und nur so lange der Vorrat reicht. Bei den Blitzangeboten sollte man schnell sein, denn diese sind oft nur wenige Stunden online.

In den heutigen Tagesangeboten gibt es eine Gaming-Aktion . Sie können den ganzen Tag 40% und mehr beim Kauf von Gaming-Produkten sparen.

Wir haben die Preise mit anderen Online-Anbietern verglichen und stellen die besten Deals vor:

Gaming-Tastatur Razer Ornata Chroma für 64,90 Euro statt 109,99. 45 Euro gespart.



-->Beim nächst-günstigsten Wettbewerber kostet das Produkt 85 Euro.

Gaming Mouse Mat Razer Firefly Cloth Edition heute für 45,90 Euro statt 74,99.

29 Euro gespart.

-->Beim nächst-günstigsten Wettbewerber kostet das Produkt knapp 60 Euro.

Optische Gaming-Maus Corsair M65 PRO RGB für nur 39 Euro statt bisher 69,99. 30 Euro gespart.



-->Beim nächst-günstigsten Wettbewerber kostet das Produkt 54 Euro.

Beleuchteter Bluetooth Lautsprecher Trust Urban Dixxo heute für 37 Euro statt 79,99. 43 Euro gespart.

-->Beim nächst-günstigsten Wettbewerber kostet das Produkt knapp 50 Euro.

Wollen Sie weitere Tagesschnäppchen im Bereich Technik und Elektronik in der Countdown-Woche sehen? Wir suchen täglich die besten Deals für Sie heraus:

Amazon Cyber Monday Woche 2018: Die besten Deals und Schnäppchen-Tipps

