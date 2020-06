Nur 4,40 Euro: 742 PC-Spiele im Wert von über 3.000 Euro

Panagiotis Kolokythas

Itch.io hat ein Spiele-Bundle gegen Rassismus geschnürt: Für ein paar Euro erhalten Sie 742 Spiele im Wert 3.470 US-Dollar.

Vergrößern Das Bundle for Racial Justice and Equality enthält 742 Spiele

Beim Indie-Spielemarktplatz Itch.io ist derzeit das Bundle for Racial Justice and Equality verfügbar. Angesichts der anhaltenden Proteste in den USA und in anderen Ländern der Welt gegen Rassismus haben sich für das Bundle über 560 Indie-Spiele-Entwickler für eine Spendenaktion zusammengetan.

Wer die Spendenaktion mit mindestens 5 US-Dollar (etwa 4,40 Euro) unterstützt, erhält den Zugriff auf 742 Spiele mit einem Gesamtwert von 3.470 US-Dollar (etwa 3.078 Euro). Bei den Spielen handelt es sich um Indie-Spiele, die wohl nicht so einer großen Mehrheit bekannt sein dürften. Zu den prominentesten Titel im Bundle gehören sicherlich das Abenteuerspiel Oxenfree von Night School Studio, Night in the Woods von Finji und Cook, Serve, Delicious 2 von Chubigans.

Alle Spiele können direkt nach der Spende von Itch.io heruntergeladen werden. Man erhält also keinen Steam-Schlüssel oder andere externe Schlüssel. Seitens Itch.io heißt es zu der Aktion: "Wir leben in einer Zeit der Rassenungerechtigkeit, der Ungleichheit und der Polizeibrutalität gegen Schwarze. Wir hoffen, dass jeder auf jede erdenkliche Weise Stellung bezieht. Wir haben uns mit Schöpfern aus allen Teilen unserer Plattform zusammengetan, um Organisationen zu unterstützen, die direkt mit den Betroffenen arbeiten."



Alle Einnahmen der Aktion werden vollständig gespendet. Die eine Hälfte geht an den NAACP Legal Defense and Educational Fund und die andere Hälfte an den Community Bail Fund. Für alle Gamer, die noch mehr helfen wollen, empfiehlt Itch.io die Website blacklivesmatters.carrd.co.

Zum Itchi.io-Bundle for Racial Justice and Equality