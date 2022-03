Nur 14,99 Euro für monatlich kündbaren Unlimited-Tarif – letzte Chance

Dennis Steimels

Mit diesem Handytarif surfen und streamen Sie so viel Sie wollen – und das für nur 14,99 Euro monatlich! Das Angebot endet heute.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Den Tarif-Kracher von Mobilcom-Debitel gibt es nur auf dieser speziellen Bestellseite und nur noch heute. Der Handytarif beinhaltet unbegrenztes Datenvolumen , eine Telefonie- und SMS-Flat und Sie können monatlich kündigen – und das für gerade mal 14,99 Euro pro Monat ! Übrigens: Der gleiche Tarif kostet bei O2 direkt mit 39,99 Euro deutlich mehr (aber mit 5G)! Das Angebot gilt diese Woche, Aktionsende ist Freitag, der 25. März um 23:59 Uhr .



Anbieter: Mobilcom-Debitel



Tarif-Basis: O2 Free Unlimited Smart



Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (10 Mbit/s)

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WLAN Call

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat

Monatspreis: 14,99 Euro (für 24 Monate)



Anschlussgebühr 39,99 Euro



Die Konditionen sind außerordentlich gut für einen Handytarif, der unbegrenztes Datenvolumen bietet. Kleiner Wermutstropfen, der grundsätzlich aber keiner ist: Die Geschwindigkeit liegt bei 10 Mbit/s. In der Praxis spüren Sie aber keinen großen Unterschied zu schnelleren Tarifen. Sie können ebenfalls Videos streamen in HD-Qualität, Musik streamen und UHD-Qualität und alle Social-Media-Apps nutzen sowie den Tarif als Hotspot für ein weiteres Gerät verwenden.

