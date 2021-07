Nur 133 Euro: Android-Tablet bei Amazon zum Tiefstpreis

Panagiotis Kolokythas

Das Android-Tablet Lenovo Tab M10 Full HD Plus ist aktuell bei Amazon zu einem äußerst günstigen Preis erhältlich.

Vergrößern Lenovo Tab M10 Full HD Plus © Lenovo

Das Android-Tablet Lenovo Tab M10 Full HD Plus ist bei Amazon derzeit für nur 133 Euro statt 229 Euro (UVP) erhältlich. Das ist ein hervorragender Preis und so günstig war das Gerät bisher noch nie bei Amazon erhältlich. Konkret handelt es sich um das Modell mit 64 Gigabyte internem Speicher. Andere Händler verlangen derzeit mindestens 30 Euro mehr, wie ein Blick hier in den PC-WELT Preisvergleich beweist.

Lenovo Tab M10 Full HD Plus (64 GB) für 133 Euro bei Amazon

Das Lenovo-Tablet verfügt über einen 10,3 Zoll großen Touch-Bildschirm (IPS-Display) der mit 1.920 x 1.200 Pixel (Wideview) auflöst. Zur Ausstattung gehören 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 64 Gigabyte interner Speicher, die 8-Kern-CPU MediaTek Helio P22T (4 x 2,3 GHz, 4 x 1,8 GHz) und Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Durch den 5.100-mAh-Akku erreicht das Gerät beim Surfen laut Herstellerangaben eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz.

Das Lenovo Tab M10 Full HD Plus ist 24,4 x 15,3 Zentimeter groß und nur 0,8 Zentimeter dünn. Es bringt 430 Gramm auf die Waage. Die Verbindung zum Internet wird via WLAN hergestellt. Lenovo hat in dem Gerät auch einen "Kids-Mode" integriert, in dem nur für Kinder geeignete Inhalte angezeigt und im Browser angesurft werden können.



Lesetipp: Die besten Tablets unter 250 Euro