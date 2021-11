Notrufnummern 110 & 112 ausgefallen: So rufen Sie trotzdem Hilfe

Hans-Christian Dirscherl

In großen Teilen Deutschlands waren heute die Notrufnummern 110 und 112 gestört. So rufen Sie trotzdem Hilfe herbei! Update: Hackerangriff als Ursache scheidet aus.

Heute früh sind in einigen Bundesländern die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Wie die Tagesschau meldet , konnte man in Brandenburg, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in den Großstädten Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt am Main 110 und 112 nicht anrufen. In Bayern war wohl die 112 von der Störung betroffen. Das Problem bestand sowohl bei Anrufen aus dem Festnetz als auch bei Anrufen von Mobiltelefonen.

Mittlerweile soll der Ausfall aber behoben sein, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK über Twitter mitteilt . Laut Telekom waren die Notrufnummern zwischen 4.30 Uhr und 5.40 Uhr nicht erreichbar. Der Grund für den Ausfall sei bis jetzt unbekannt, die Untersuchung laufe noch. Die Landespolizei Schleswig-Holstein wiederum berichtet , dass „eine technische Ursache aufseiten des Telekommunikationsanbieters“ für den Ausfall verantwortlich sei.

Update 12.05 Uhr: Mittlerweile berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Online-Ausgabe, dass von Behördenseite zu erfahren war, dass ein technischer Fehler bei der Telekom für den Ausfall der Notrufnummer verantwortlich gewesen sei. Zudem habe ein Telekomsprecher erklärt, dass man einen Hackerangriff als Ursache ausschließen könne.



Die Störung der #Notruf-Nummern in einigen Teilen Deutschlands ist behoben. Nach Angaben der #Telekom bestand sie zwischen 4.30 Uhr und 5.40 Uhr. Analysen zu den Ursachen laufen noch. — BBK (@BBK_Bund) November 11, 2021

Unter dem Tweet des BBK kritisieren Nutzer zudem die Funktionsweise der Warn-Apps NINA und KATWARN in diesem Zusammenhang. Die Apps hätten entweder überhaupt keine oder aber missverständliche oder widersprüchliche Warnungen ausgegeben.

Das können Sie im Notfall tun

Falls die Notrufnummern 110 und 112 nicht erreichbar sind, können Sie trotzdem Hilfe herbeirufen. Sie haben dann diese Ausweichmöglichkeiten:

Rufen Sie die örtliche Polizeidienststelle an

Rufen Sie die örtliche Feuerwehr an (sofern vorhanden)

Um besagte Telefonnummern zu finden, googeln Sie diese. An Orten, an denen Sie sich regelmäßig aufhalten, sollten Sie die Telefonnummern der örtlichen Polizeidienststellen und Feuerwehren im Smartphone speichern. Damit sparen Sie sich im Notfall die Google-Suche.