Notebooksbilliger.de: Millionenstrafe wegen Mitarbeiter-Überwachung

Dem Online-Händler Notebooksbilliger.de droht ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Millionen Euro. Das Unternehmen hat seine Mitarbeiter überwacht.

Notebooksbilliger.de hat seine Mitarbeiter über zwei Jahre lang mit Videokameras überwacht. Das teilte heute Barbara Thiel , die Datenschutzbeauftragte von Niedersachsen, mit. Videoaufzeichnungen seien sowohl in den Aufenthaltsbereichen des Personals, an deren Arbeitsplätzen sowie in Verkaufs- und Lagerräumen entstanden. Sogar Kunden im Wartebereich seien auf einigen der Überwachungsvideos zu sehen. Laut Thiel habe Notebooksbilliger.de für diese Praxis keine Rechtsgrundlage gehabt und damit gegen das Datenschutzrecht verstoßen. Die Datenschutzbeauftragte hat aus diesem Grund einen Bußgeldbescheid in Höhe von 10,4 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt.

Notebooksbilliger.de wehrt sich gegen den Bußgeldbescheid und bezeichnet ihn in einer offiziellen Stellungnahme als "unverhältnismäßig". Der Bescheid stehe "in keiner Relation zur Größe und Finanzkraft des Unternehmens sowie zur Schwere des angeblichen Verstoßes," argumentiert Notebooksbilliger.de. Das Unternehmen nutze "Kameras, um den Warenfluss bei Lagerung, Verkauf und Versand der hochwertigen IT-Produkte zu verfolgen. Bei verschwundener oder beschädigter Ware werden die gespeicherten Aufzeichnungen allenfalls nachträglich auf Hinweise untersucht," heißt es in der Stellungnahme weiter. Dieses Vorgehen sei bei "Versand- und Logistikunternehmen Standard."

Diese Erklärung lässt die niedersächsische Datenschutzbeauftragte nicht gelten. Laut Thiel sei Videoüberwachung ein besonders intensiver Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Bei Notebooksbilliger.de seien die Maßnahmen weder auf einen bestimmten Zeitraum, noch auf bestimmte Verdachtsfälle begrenzt gewesen. Notebooksbilliger.de hat Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt.

