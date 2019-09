Norton 360: Sicherheits-Paket jetzt über 60 Prozent günstiger

Hans-Christian Dirscherl

Verschiedene Norton-360-Sicherheits-Programme sind derzeit deutlich günstiger erhältlich. Ein Überblick.

Vergrößern Norton 360 Premium: Sicherheits-Paket jetzt 65 Prozent günstiger © Symantec

Norton 360 ist eine umfassende Sicherheitslösung für Windows-Rechner. Im Vergleichstest von 20 Antivirus-Programmen für Windows 10 gehört das Symantec-Produkt zu den Top 4.



Bis zum 4. Oktober 2019 verkauft Symantec seine Norton-360-Sicherheits-Software deutlich günstiger. Wenn Sie eine umfassende Sicherheitslösung mit Virenscanner und Firewall und weiteren Schutzmechanismen suchen, dann könnte Norton 360 für Sie das Richtige sein. Hier die aktuellen Angebote im Überblick:



Norton 360 Premium

Norton 360 Premium für 1 Jahr für 34,99 Euro statt 99,99 Euro kaufen. Norton 360 Premium bietet Schutz für bis zu zehn PCs, Macs, Smartphones oder Tablets. Norton 360 Premium umfasst Virenscanner, Firewall, VPN, Kindersicherung, einen Passwortmanager, 75 GB Online-Speicher und einen Schutz für die Webcam.



Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe kostet während des Aktionszeitraums 29,99 Euro statt 89,99 Euro für ein Jahr Nutzung. Norton 360 Deluxe bietet Schutz für bis zu fünf PCs, Macs, Smartphones oder Tablets. Der Funktionsumfang ist identisch mit dem von Norton 360 Premium, nur dass bei Deluxe der Online-Speicher 50 GB statt 75 GB groß ist.



Norton Antivirus Plus

Wenn Sie auf Kindersicherung, VPN und Webcam-Schutz verzichten können und 2 GB Online-Speicher ausreichend sind, könnte Norton Antivirus Plus für Sie interessant sein. Diese Kombination aus Virenscanner und Firewall sowie Passwortmanager kostet derzeit 14,99 Euro statt 34,99 Euro für ein Jahr Nutzungszeitraum. Eine weitere Einschränkung ist hier allerdings wichtig: Norton Antivirus Plus bietet Schutz für nur einen PC oder Mac!



Norton VPN

Falls Sie oft in öffentlichen WLAN-Netzwerken unterwegs sind, sollten Sie ein VPN nutzen. Norton Secure VPN gibt es bis 4. Oktober für 19,99 Euro statt der sonst üblichen 49,99 Euro. Dieser Preis gilt für ein Gerät. Sie können Norton Secure VPN aber auch für bis zu zehn Geräte kaufen.

