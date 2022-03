NordVPN feiert 10-jähriges Bestehen und verschenkt VPN-Abos

Panagiotis Kolokythas, Ina Reiter

Nur noch bis 11.03.: Der VPN-Anbieter NordVPN wird 10 Jahre und verschenkt Extra-VPN-Abolaufzeit an alle, die sich für ein 2-Jahresabo entscheiden. Der Dienst ist für kurze Zeit rabattiert und kostet nur noch 2,99 Euro pro Monat.

Vergrößern NordVPN wird 10 Jahre alt und verschenkt Extra-Abos. © NordVPN

71 % Rabatt und geschenkte Extra-Abolaufzeit

NordVPN lockt aktuell mit einem attraktiven Geburtstagsangebot: Das 2-Jahres-Paket kostet nur noch 71,76 Euro statt 252 Euro. Sie sparen also 71 Prozent. Das entspricht einem Monatspreis von 2,99 Euro . Wer sich für das 2-Jahresabo entscheidet, erhält anlässlich des zehnten Geburtstags von NordVPN zusätzlich einen Preis. Per Glückslos wird entschieden, welches Paket man geschenkt bekommt: Es geht um eine Verlängerung Ihres VPN-Abos von entweder einem Monat, einem Jahr oder sogar von zwei Jahren, die Sie völlig kostenlos "on top" erhalten.

Hinweis: Falls Sie den Rabatt von 71 Prozent bzw. den Monatspreis von 2,99 Euro auf der Seite von NordVPN nicht angezeigt bekommen, löschen Sie bitte Ihren Browser-Cache oder öffnen Sie den Link erneut - und zwar in einem neuen Browser-Fenster im privaten Modus.



Bei NordVPN erhalten Sie Zugriff auf mehr als 5.500 Server weltweit und können bis zu 6 Geräte gleichzeitig mit dem VPN-Dienst verbinden. NordVPN sichert außerdem zu, dass keinerlei Logs aufgezeichnet werden. Einen VPN benötigen Sie, wenn Sie viel Wert auf Ihre Privatsphäre legen oder beispielsweise auf das US-Angebot von Netflix zugreifen möchten. Das in Panama ansässige Unternehmen NordVPN gehört zu den bekannteren VPN-Anbietern und ist der Gesamtsieger in unserem VPN-Vergleich .

Eine Bezahlung ist per Paypal, Kreditkarte oder in Kryptowährung möglich.

Neu: NordVPN Threat Protection

Mittlerweile bietet NordVPN neben der VPN-Nutzung weitere Funktionen an. So ist in der App eine Antivirusfunktion integriert (zunächst in MacOS, bald auch in der Windows-Version), die Ihre Geräte zusätzlich vor angreifenden Viren schützt und diese unschädlich macht. Daneben erkennt die neue Sicherheitsfunktion schädliche Webseiten und blockiert diese. Der Bedrohungsschutz ist immer aktiv, auch wenn Sie gerade nicht mit dem VPN verbunden sind. Mehr Informationen zur Antivirus-Funktion von NordVPN lesen Sie hier .

Zudem beinhaltet die Software weitere nützliche Features wie einen Adblocker, einen integrierten Dark-Net-Scanner und einen Passwortmanager.

Vorteile von NordVPN

NordVPN ist einer der bekanntesten VPN-Anbieter und genießt einen seriösen Ruf. Durch viele Zusatzleistungen wie etwa der Bedrohungsschutz kann man NordVPN inzwischen als Allround-Sicherheitsanbieter einstufen.



10 Jahre Erfahrung im Geschäft



24/7 deutscher Kundenservice



Mehr als 5.500 Server in 60 Ländern



1 Abo reicht für 6 Geräte



No-Log-Richtlinie: NordVPN trackt 0,0 Daten



Moderne Apps für Smartphones, Tablets, Computer, Konsolen und TVs



Innovative Features: DarkNet-Scanner & High-Speed-Server



Sicherheit: Integrierter Virenschutz

Gesamtsieger: Im VPN-Vergleich der PC-Welt



Nutzbar auf allen Geräten

Mit nur einem Login können Sie sich auf mehreren Geräten gleichzeitig mit dem VPN verbinden (max. 6 Geräte). Dafür stellt NordVPN Apps bereit für gängige Betriebssysteme und für Smartphones, Tablets, Computer, Konsolen und TVs.

