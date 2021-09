Nokia G50 ab sofort für 270 Euro erhältlich

Denise Bergert

Das neue Nokia G50 bietet ein 6,8-Zoll-Display, 5G-Support und eine Dreifach-Kamera mit 48 Megapixeln.

Vergrößern Das Nokia G50 ist ab sofort in Deutschland erhältlich. © Nokia

HMD Global hat in dieser Woche ein neues Smartphone vorgestellt. Das Nokia G50 verfügt über ein IPS-Display mit 6,82 Zoll im 20,5:9-Format und einer Auflösung von 1.640 x 720 Pixeln. Im Gehäuse werkeln der Snapdragon 480 von Qualcomm, vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte interner Speicher. Letzterer lässt sich per microSD-Karte um bis zu 512 Gigabyte erweitern lässt. 5G-Support ist dank des SoC ebenfalls an Bord.

Die Front-Kamera des Nokia G50 löst mit acht Megapixeln auf und ist in einer Teardrop-Notch in der Mitte des oberen Bildschirmrands untergebracht. Die Dreifach-Kamera an der Rückseite ist in einem runden Array untergebracht. Sie besteht aus einer Hauptkamera mit 48 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Linse mit fünf Megapixeln und einem Tiefensensor mit zwei Megapixeln. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Kopfhörer-Anschluss, NFC sowie ein Akku mit 5.000 mAh. Das Nokia G50 kann ab sofort in den Farben Ocean Blue zum Preis von 269 Euro im Nokia-Online-Shop bestellt werden. Die zweite Farbversion Midnight Sun ist derzeit bei Nokia leider noch nicht vorrätig.