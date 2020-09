Hans-Christian Dirscherl

Am 1. September 2020 stellt Nokia das 3310 vor. Ein Klassiker unter den Handys. Die Neuauflage können Sie kaufen.

Vergrößern Nokia 3310 vor 20 Jahren: Erinnern Sie sich noch? © Lenscap Photography/Shutterstock.com

Gestern vor 20 Jahren, am 1. September 2000, kündigte der damals den Handymarkt dominierende finnische Mobiltelefonhersteller Nokia das Nokia 3310 an. Das monochrome 2,4-Zoll-Display löste mit 84 × 48 Pixel auf, an Touchscreen war nicht einmal zu denken, stattdessen besaß das legendär robuste Handy klassische Drucktasten.

Fiel das Handy einmal in den Schlamm, dann hob man es einfach auf, wischte es ab und tippte seine SMS weiter. Fiel es aber auf harten Untergrund, so dass der Akkudeckel davonflog und der Akku rausfiel – dann setzte man einfach alles wieder zusammen, schaltete das Handy wieder ein und telefonierte weiter.

Die Tasten konnte man auch mit Handschuhen problemlos bedienen. Und das Handy konnte man ebenso problemlos mit einer Hand halten und bedienen. Mit Snake war zudem ein äußerst einfach gestricktes Kult-Spiel mit an Bord. Das Nokia 3310 wurde bald zur Ikone unter den Handys, es zu besitzen, war geradezu Pflicht.

Im Jahr 2017 versuchte HMD Global, das die Namensrechte an den Nokia-Handys erworben hatte, an den legendären Erfolg anzuknüpfen und brachte eine modernisierte Neuauflage auf den Markt.



Der wohl bekannteste Handy-Klingelton aller Zeiten, nämlich der des finnischen Telekommunikationskonzerns Nokia, wurde übrigens von einem Spanier komponiert: Wie der legendäre Nokia-Klingelton entstand .

Video-Beschreibung einblenden Das Kult-Handy Nokia 3310 feiert sein Comeback. HMD Global, der neue Eigentümer der Marke Nokia bringt eine neue Version des Nokia 3310 auf den Markt. Das Featurephone bietet ein gigantisches 2,4-Zoll-Display, 3 MB interner Speicher (immerhin per Micro-SD-Karte erweiterbar) und eine unglaubliche Standby-Zeit von 4 Wochen. Wir haben das Kult-Handy ausprobiert und auch eine Runde Snake gezockt.

