Noctua stellt passiven CPU-Kühler nach 2 Jahren Entwicklung offiziell vor

René Resch

Der lang erwartete passive CPU-Kühler des österreichischen Herstellers Noctua ist nun endlich verfügbar.

Nach 2 Jahren Entwicklung: Noctuas passiver CPU-Kühler jetzt verfügbar © Noctua

Der für seine leisen PC-Lüfter bekannte österreichische Hersteller Noctua hat nun, nach zweijähriger Entwicklung seinen passiven Kühlkörper an den Start geschickt, der stark genug ist, selbst aktuelle Core i9-Prozessoren ordentlich zu kühlen. Der Lüfter wurde über die Unternehmens-Webseite vorgestellt.



Der Noctua NH-P1 ist dabei in der Lage Prozessoren mit rund 95 Watt komplett lautlos zu kühlen, für stärkere Chips mit etwa 125 - 140 Watt ist ein sehr leiser 120-mm-Lüfter nachrüstbar. Mit rund 1,2 Kilogramm ist der Brocken zudem ein absolutes Leichtgewicht. Auch hierzulande hat der Kühler bereits den Markt erreicht, so bietet etwa der Hardware-Händler Caseking den NH-P1 für 109,90 Euro an.

Noctua NH-P1 CPU-Kühler für 109,90 Euro bei Caseking kaufen



Installation & Kompatiblität

Laut dem Installations-Video des Unternehmens sind die sechs verlöteten Heatpipes und die dicken Lamellen des Endprodukts gut genug, um einen Core i9-11900K nahe seiner TDP von 125W zu betreiben und sogar eine leichte Übertaktung auf 3,6 GHz zu gewährleisten. Dieser Umstand hängt dabei allerdings auch stark vom verwendeten Gehäuse und anderen Komponenten ab, die ebenfalls Wärme erzeugen. Noctua hat eine ganze Reihe von Einrichtungsrichtlinien, eine CPU-Kompatibilitätsliste und sogar eine Liste mit empfohlenen Gehäusen, so kann man sehen ob der Kühler das Richtige für den eigenen PC ist.

Noctua bietet auch den passenden leisen 12,1 dB 120-mm-Lüfter, den NF-A12x25 LS-PWM, wenn Sie gelegentlich einen extra Schub an Kühlung brauchen, an. Er ist so eingestellt, dass er bei 0 Prozent PWM zum Stillstand kommt, sodass Ihre Lüfter-Steuerung ihn nur dann einschalten kann, wenn Sie ihn brauchen. Bei Caseking schlägt der Lüfter mit 29,90 Euro zu Buche.

Noctua NF-A12x25 LS-PWM für 29,90 Euro bei Caseking kaufen