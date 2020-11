Nirgends günstiger: JBL Free X für 44 Euro

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon sind aktuell die JBL Free X In Ear Bluetooth In-Ear-Hörer zu einem äußerst günstigen Preis erhältlich.

Vergrößern Bei Amazon zum Tiefstpreis: JBL Free X © Amazon

Die Bluetooth In-Ear-Kopfhörer JBL Free X sind bei der Amazon Black Friday Woche aktuell zu einem neuen Tiefstpreis erhältlich. Im Vergleich zum vorigen Preis hat Amazon den Preis für die Ohrhörer nochmals auf nun 44 Euro gesenkt. So günstig waren diese Ohrhörer noch nie bei Amazon erhältlich. Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich hie r zeigt auch, dass aktuell kein anderer Händler JBL Free X zu einem so günstigen Preis anbietet.



Zum Amazon-Angebot: JBL Free X für 44 Euro

Die In-Ear-Headphones JBL Free X können über Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet verbunden werden. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit 4 Stunden Musikwiedergabe an. Über die mitgelieferte smarte Ladestation kann die Laufzeit nochmals um bis zu 20 Stunden unterwegs verlängert werden. Für gute Soundqualität sorgt JBL Signature Sound. Die Ohrhörer lassen sich über eine Taste komplett bedienen und auf Wunsch wird bei Anrufen automatisch vom Stereo in den Mono-Modus geschaltet. Im Lieferumfang befinden sich drei unterschiedliche Ohrpassstücke und zwei Gelkappengrößen. Die JBL Free X Ohrhörer haben bei Amazon eine positive Kundenbewertung mit 4,2 von 5 Punkten.



