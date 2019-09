René Resch

In einem Teaser-Video hat Nintendo ein neues Eingabesystem für die Switch präsentiert, das auf körperliche Betätigung setzt.

Vergrößern Nintendo zeigt neues Switch-Eingabesystem © Nintendo

Nintendo hat ein neues Eingabesystem für die Nintendo-Switch-Konsole in einem Teaser-Video vorgestellt, das sehr auf Bewegung und körperlicher Betätigung setzt. Das System besteht aus einem Ring und einer Schnalle.



In das System werden je ein Joy-Con in die Schnalle sowie den Ring eingesetzt, die Schnalle wird am Oberschenkel befestigt, während der Ring in den Händen gehalten wird. Durch die Schnalle werden wohl Schritte und Beinbewegungen registriert. Der Ring kann, wie in einem Teaser-Video zu sehen ist, flexibel geschüttelt, zusammengedrückt oder einfach gehalten werden. Ob der Kunststoff-Ring selbst eigene integrierte Sensoren oder anderweitige Elektronik verwendet oder nur den Joy-Con nutzt, geht aus dem Teaser nicht hervor.

Medien oder Spiele, die durch das neue Eingabesystem bedient werden können, wurden in dem Teaser nicht gezeigt. Nach den Bewegungen der Personen, die das Eingabesystem bedienten, zu urteilen, handelt es sich aber wohl um Sport-, Fitness oder Geschicklichkeits-Spiele.

Nintendo selbst spricht von einem „neuen Erlebnis“, mehr verrät der japanische Hersteller bislang noch nicht. Am 12. September 2019 soll die neue Peripherie dann im Detail vorgestellt werden.

