René Resch

Ab dem 6. September wird es für Switch-Online-Abonnenten möglich sein, die ersten SNES-Games auf der Switch zu spielen.

Vergrößern Nintendo bringt Super-Nintendo-Games auf die Switch © Nintendo

Nachdem für Abonnenten des Online-Dienstes Nintendo-Switch-Online bereits seit einiger Zeit NES-Games zur Verfügung stehen, geht Nintendo nun den nächsten Schritt. Ab dem 6. September 2019 stehen dann auch die bereits erwarteten Super-Nintendo-Spiele zur Verfügung. Den Auftakt machen dabei 20 SNES-Games, die kostenlos über den Service gespielt werden können. Darunter finden sich Klassiker wie Super Mario World, Super Mario Kart, F-Zero, Star Fox, The Legend of Zelda: A Link to the Past oder Kirbys Dream Land 3. Ausgewählte Titel können dabei mit lokalen oder sogar mit Online-Mehrspielermodi mit Freunden gespielt werden.

Die 20 Spiele sollen dabei nur der Anfang sein. Nintendo hat angekündigt, dass bald noch viele weitere Super-NES-Titel folgen sollen.

Nur für Mitglieder: Diese 20 #SuperNES-Klassiker können ab dem 06.09. bei Super Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online gespielt werden! Erlebt ausgewählte Titel mit lokalen oder Online-Mehrspielermodi. Weitere Titel folgen bald! #NintendoDirect pic.twitter.com/gqR2EdXUHi — Nintendo DE (@NintendoDE) September 4, 2019

Die komplette Liste der Auftakt-SNES-Spiele:

Brawl Brothers

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby’s Dream Land 3

Star Fox

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Puyo Puyo 2

Super Tennis

Breath of Fire

F-ZERO

Kirby’s Dream Course

Pilotwings

Stunt Race FX

Super Ghouls’n Ghosts

Super Metroid

Super Soccer

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Die Portierung der SNES-Games hatte sich bereits angedeutet, denn wie seit einiger Zeit bereits bekannt ist, plant Nintendo auch einen Super-Nintendo-Controller speziell für die Switch-Konsole. Mehr dazu lesen Sie hier:

Nintendo Switch erhält wohl bald SNES-Controller und -Games