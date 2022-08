Nintendo Switch für nur 199 €: Jetzt schnell sein

Kris Wallburg

Die Nintendo Switch ist derzeit so stark reduziert wie noch nie. Doch der Lagerbestand ist begrenzt – Interessierte sollten schnell zuschlagen.

Vergrößern Die Nintendo Switch gibt es derzeit zum absoluten Tiefstpreis. © Shutterstock.com/Sandor Szmutko

Der Mobilfunkanbieter Freenet hat nicht nur Smartphones und Tarife im Angebot, sondern gelegentlich auch andere Geräte und Gadgets. Derzeit wird die Nintendo Switch (2. Generation) angeboten, zu einem unschlagbaren Preis von 199 Euro.

Das ist nicht nur 130 Euro unter der UVP, sondern auch 80 Euro günstiger als bei jedem anderen Händler. So günstig war die Nintendo Switch noch nie – das verrät uns ein Blick in die gängigen Preisvergleichs-Portale. Das Angebot ist an keinen Tarifabschluss oder ähnliches gebunden, sondern kann ganz normal über den Shop erworben werden.

Nintendo Switch für 199 Euro bei Freenet

Online ist die Konsole bereits ausverkauft, doch eine Abholung in einigen Filialen ist noch möglich. Um die Nintendo Switch für die Abholung reservieren zu lassen, legen sie diese einfach in den Warenkorb und suchen Sie im Check-Out eine Filiale in Ihrer Nähe, in der die Nintendo Switch noch vorrätig ist.

Trotzdem müssen Sie wohl schnell sein, der Lagerbestend für den Online-Verkauf war nach wenigen Stunden aufgebraucht. Kein Wunder bei dem Preispunkt und der großen Popularität der Konsole.

Nintendo Switch (2. Generation)

Die Nintendo Switch wurde schon über 100 Millionen Mal verkauft und ist damit Nintendos erfolgreichste Spielekonsole. Der Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole hat alle Nintendo-Klassiker wie Super Mario, Zelda oder auch Pokemon im Repertoire. Die zweite Generation ist mit der ersten fast identisch, bietet aber dank effizienteren Chips eine um dreißig Prozent erhöhte Akkuleistung.

TV-Konsole und Handheld in einem

Jederzeit und überall spielen auf dem 6,2 Zoll-(15,75 cm)-Multi-Touch-Display

Neue Joy-Con-Controller für realistischen, interaktiven Spielspaß

Gemeinsam spielen, lokal oder im Online Multiplayer-Modus

32 GB Speicher (per MicroSD-Karten erweiterbar)

Die Nintendo Switch ist bei Freenet in der klassischen Rot-/Blau-Kombination oder in Grau verfügbar.

Neben der regulären Switch hat Nintendo noch eine Version mit OLED-Display herausgebracht. Diese ist ab rund 325 Euro erhältlich.