Nintendo Switch aktuell zum Top-Preis bei Amazon erhältlich

René Resch

Bei Amazon erhalten Sie verschiedene Varianten der Nintendo-Switch-Konsole aktuell zu tollen Angebotspreisen.

Vergrößern Nintendo Switch aktuell zum Top-Preis bei Amazon © Amazon

Beim Versandriesen Amazon erhalten Sie aktuell die beliebte Konsole Nintendo Switch in der Farbe Neon-Rot/Neon-Blau zum Top-Preis von 277 statt 329 Euro.

Nintendo Switch © Nintendo Nintendo Switch, portable Konsole in der Farbe Neon-Rot/Neon-Blau. Bei Amazon aktuell zum günstigen Preis von nur 277 Euro. Amazon-Deal-Preis: 277 statt 349 Euro



Dass es sich hierbei um ein Spitzenangebot handelt, beweist auch der Blick in unseren PC-WELT-Preisvergleich. Günstiger als bei Amazon erhalten Sie die Konsole zum aktuellen Zeitpunkt nirgends. Der beim nächst günstigeren Händler kostet die Nintendo Switch immer noch 289,99 Euro.

Und auch die Lite-Variante gibt es bei Amazon aktuell zum guten Preis:

Nintendo Switch Lite © Nintendo Nintendo Switch, portable Konsole in der Farbe Gelb erhalten Sie bei Amazon momenat zum Dealpreis von 179,99 Euro.

Amazon-Deal-Preis: 179,99 statt 229 Euro

Nintendo hat im Zuge der baldigen Veröffentlichung der OLED-Variante der Konsole die unverbindliche Preisempfehlung der Standard-Variante auf 299,99 Euro angepasst - bei der Lite-Version liegt der UVP weiterhin bei 219,99 Euro. Die neue OLED-Variante der Konsole kommt am 8. Oktober 2021 in den Handel. Hierzulande soll ein Preis von 364,99 Euro veranschlagt werden. Neben einem OLED-Bildschirm bietet die aktualisierte Version auch einen neuen Standfuß, verbesserte Lautsprecher und einen LAN-Anschluss am Konsolen-Dock.

Wer sich also lieber die aktualisierte Variante zulegen möchte, muss sich noch ein paar Tage gedulden. Für alle anderen sind die aktuellen Amazon-Angebote recht interessante Deals.



