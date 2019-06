Nintendo Switch: The Witcher 3 und neues Zelda-Spiel angekündigt

Panagiotis Kolokythas

Für Nintendos Switch wird The Witcher 3 erscheinen. Außerdem kündigt Nintendo den Nachfolger von "Breath of the Wild" an.

Vergrößern The Witcher 3 Complete Edition für Nintendo Switch erscheint noch im Jahr 2019 © Nintendo

Nintendo hat auf seiner E3-Pressekonferenz in Los Angeles eine Vielzahl neuer Spiele angekündigt, die in diesem Jahr und in naher Zukunft für seine Nintendo Switch auf den Markt kommen werden. Eines der Highlights: Das im Jahr 2015 erschienene Rollenspiel-Epos The Witcher 3 wird noch in diesem Jahr in Form von "The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition" für die Switch erscheinen. Den Entwicklern von CD Projekt scheint es gelungen zu sein, das mächtige Rollenspiel auf die Bedürfnisse einer Switch zurechtzustutzen - inklusive der beiden Erweiterungen "Hearts of Stone" und "Blood and Wine".



Am Ende der E3-Präsentation hatte Nintendo auch noch einen Leckerbissen: In einem kurzen Teaser verkündet Nintendo, dass sich ein Nachfolger für das Rollenspiel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" in der Entwicklung befindet, welches für Switch im März 2017 erschien und so viele Top-Wertungen kassierte, dass es zu den besten Videospielen aller Zeiten gehört. Dem Teaser sind praktisch keine Infos zum Nachfolger zu entnehmen. Es scheint aber so, als würde es deutlich düsterer zugehen. Wann das Spiel erscheinen wird, steht derzeit ebenso noch in den Sternen.