Nintendo Switch: Oster-Sale im eShop

Denise Bergert

Nintendo startet am morgigen Donnerstag einen Oster-Sale für Switch, 3DS und 2DS mit bis zu 60 Prozent Rabatt im eShop.

Vergrößern Nintendo-Switch-Besitzer können ab morgen im eShop-Sale sparen. © Nintendo

Nintendo hat für den Donnerstag den Start seines Oster-Sale im eShop angekündigt. Ab morgen um 15 Uhr gewährt der Konsolen-Hersteller bis zu 60 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele für die Konsole Nintendo Switch sowie die beiden Handhelds Nintendo 3DS und Nintendo 2DS.

Nintendo-Switch-Besitzer können so etwa 50 Prozent beim Kauf von The Elder Scrolls 5: Skyrim und Mario + Rabbids Kingdom Battle sparen. 30 bzw. 33 Prozent Preisnachlass gewährt Nintendo außerdem auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey. Satte 60 Prozent Rabatt erhalten Käufer von L.A. Noire für Nintendos Switch. 30 Prozent Rabatt gibt Nintendo außerdem auf die Remastered-Version von Dark Souls, 33 Prozent winken weiterhin bei Wolfenstein 2: The New Colossus, Octopath Traveller, Xenoblade Chronicles 2 und Diablo 3: Eternal Collection.

Sparen können im Sale auch 3DS- und 2DS-Besitzer. Hier winken unter anderem 33 Prozent Rabatt auf The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, Super Smash Bros. und New Super Mario Bros. 2. Nach dem Startschuss am morgigen Nachmittag läuft der Oster-Sale für zwei Wochen bis zum 25. April 2019. Zum eShop gelangen Nintendo-Fans entweder über die Shop-Website oder über den Online-Bereich der Konsolen.

Zum Nintendo eShop