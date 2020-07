Nintendo Switch Online: Diese Gratis-Games warten im Juli 2020

Michael Söldner

Wer Online-Service Nintendo Switch Online abonniert hat, darf sich im Juli über Gratis-Spiele für seine Switch freuen.

Vergrößern Im Juli verschenkt Nintendo wieder drei Klassiker aus der Zeit von NES und SNES. © nintendo.de

Im Juli hat Nintendo wieder drei Spiele parat, die an den Glanz vergangener Zeiten erinnern. Highlight ist sicherlich Donkey Kong Country aus der Ära des SNES. Der Plattformer aus dem Jahr 1994 glänzte seinerzeit mit einer beeindruckenden Grafik und 30 spannenden Welten. Weniger bekannt ist da schon Natsume Championship Wrestling aus der SNES-Ära. Dabei handelt es sich um ein japanisches Wrestling-Spiel, dem aber eine Lizenz für die offiziellen Größen des Sports fehlt. Daher eignet sich der Titel wohl eher für echte Wrestling-Fans, die auch ohne die großen Namen der Szene Freude an der Prügel-Action haben.

Noch einige Jahre mehr auf dem Buckel hat The Immortal für NES. Das Action-Adventure aus dem Jahre 1990 war auch für viele andere Plattformen erhältlich, unter anderem für den Amiga oder MS-DOS-Rechner. Das Besondere an The Immortal ist die Präsentation aus der Iso-Perspektive. Mit genügend Überblick gilt es, ein mit Fallen gespicktes Labyrinth zu durchqueren. Alle drei Spiele sollen ab dem 15. Juli 2020 zum kostenlosen Download für Nutzer von Nintendo Switch Online zur Verfügung stehen. Für den Online-Dienst auf der Switch verlangt Nintendo pro Monat knapp vier Euro, eine Jahresmitgliedschaft schlägt mit knapp 20 Euro zu Buche. Enthalten sind Online-Partien, Gratis-Spiele, Cloud-Spielstände sowie exklusive Angebote.

