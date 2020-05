Nintendo Switch Online: Die vier Gratis-Spiele im Mai

Michael Söldner

Vier Klassiker aus der Ära des NES und SNES stehen im Mai für Abonnenten von Nintendo Switch Online bereit.

Vergrößern Nintendo Switch Online lockt jeden Monat mit Gratis-Games. © nintendo.de

Mit Nintendo Switch Online finden Spieler auf der Switch einen kostenpflichtigen Dienst, der neben der Möglichkeit zum Online-Spielen auch jeden Monat mehrere Spiele zum kostenlosen Download enthält. Ab dem 20. Mai stehen bei Nintendo Switch Online wieder neue Spiele bereit. Diese haben allerdings schon viele Jahre auf dem Buckel, schließlich stammen sie aus der Ära des NES oder SNES. Die Klassiker lassen sich aber problemlos auf der Switch spielen und geben einen Eindruck vergangener Zeiten.

Das erste Spiel namens Wild Guns stammt aus der SNES-Ära und versetzt den Spieler in eine Schießbude, die sich an klassischen Western orientiert, aber auch Sci-Fi-Elemente enthält. Mit dem Steuerkreuz lässt sich ein Fadenkreuz über den Bildschirm bewegen, für abgeschossene Gegner hagelt es Punkte. Spiel Nummer 2 ist der SNES-Klassiker Operation Logic Bomb. Das Actionspiel wird aus der Draufsicht gespielt, in einem unübersichtlichen Labyrinth lauern unzählige Monster. Das NES-Spiel Rygar aus dem Jahr 1987 ist für nahezu jede Plattform erschienen und erinnert an die ersten Zelda-Teile. Das Puzzlespiel Panel de Pon erschien hierzulande als Tetris Attack und kann wahlweise zu zweit gespielt werden. Nintendo Switch Online kostet monatlich 3,99 Euro. Wer ein Jahresabo abschließt, zahlt nur 20 Euro.

Nintendo erhöht Switch-Produktion wegen hoher Nachfrage