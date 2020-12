Nintendo Switch Online: Die Gratis-Spiele im Dezember

Michael Söldner

Nintendo spendiert zahlenden Kunden von Nintendo Switch Online im Dezember gleich fünf Gratis-Spiele.

Vergrößern Im Dezember erwarten Switch-Spieler gleich fünf Gratis-Spiele. © nintendo.de

Wer auf seiner Nintendo Switch online mit Freunden und Fremden spielen möchte, benötigt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft namens Nintendo Switch Online. Diese schlägt pro Monat mit 3,99 Euro zu Buche, für 12 Monate kostet das Abo 19,99 Euro. Darin enthalten sind auch Gratis-Spiele, die jeden Monat in die Sammlung der Spieler wandern. Meist handelt es sich dabei um Spiele aus der Ära des NES und SNES. Auch im Dezember bietet Nintendo wieder kostenlose Spiele an, diesmal sind es gleich fünf: Highlight ist sicherlich „Donkey Kong Country 3“ für das SNES. Der Plattformer lässt sich auch von zwei Spielern bestreiten und überzeugt mit seiner für damalige Verhältnisse plastischen Darstellung.

Dazu kommt das ungewöhnliche „The Ignition Factor“ für das SNES. Darin schlüpft der Spieler in die Uniform eines Feuerwehrmanns, der Zivilisten retten und Industrieunfälle eindämmen muss. Mit „Super Valis IV“ für das SNES wird das Angebot an Gratis-Spielen um einen Plattformer erweitert, in dem mit Schwertern gegen Monster zu Felde gezogen wird. In „Tuff E Nuff“ für das SNES wird in typischer Prügelspiel-Manier gegen einen virtuellen oder echten Gegenspieler angetreten. Abgerundet werden die kostenlosen Games mit „Nightshade“ für das NES. Dabei handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem eine Stadt von Verbrechern befreit werden muss. Alle fünf Spiele stehen ab dem 18. Dezember zum kostenlosen Download bereit.





