Nintendo Switch Online: Die Gratis-Games für September 2020

Michael Söldner

Auch im September verschenkt Nintendo wieder Spiele für Abonnenten von Nintendo Switch Online.

Vergrößern Nintendo Switch Online bietet auch im September wieder kostenlose Spiele für Abonnenten an. © nintendo.de

Wer auf seiner Nintendo Switch online spielen möchte, muss den kostenpflichtigen Dienst Nintendo Switch Online abonnieren. Für vier Euro im Monat oder 20 Euro im Jahr erhalten Nutzer daneben auch monatliche Gratis-Spiele vergangener Zeiten, meist aus der Ära des NES oder SNES. Auch im September stockt Nintendo sein Angebot an kostenlosen Games weiter auf: Highlight ist zweifelsohne der Klassiker Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest. Das Jump & Run aus der Zeit des SNES begeistert mit seinen 52 Levels und einer ungewohnt detaillierten Grafik.

Dazu kommt das Bilderkreuzworträtsel-Spiel Mario's Super Picross für das SNES. Der ursprünglich nur in Japan erhältliche Titel fordert mit cleveren Rätseln die grauen Zellen. In The Peace Keepers für das SNES dreht sich hingegen alles um schnelle Fäuste. Das Prügelspiel erinnert an Klassiker wie Streets of Rage oder Double Dragon und kann von bis zu vier Spielern gemeinsam bestritten werden. Das letzte Gratis-Spiel namens S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team erschien für das NES: Im Jahr 2029 muss eine Alieninvasion abgewehrt werden. Als Mitglied einer Sondereinheit gilt es, die Übernahmepläne der Außerirdischen zu vereiteln. Auch hier können zwei Spieler gemeinsam antreten. Alle vier Spiele stehen ab dem 23. September 2020 zum kostenlosen Download auf der Switch bereit.

