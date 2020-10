Nintendo Switch Online: Abonnenten erhalten Gratis-Spiel

Michael Söldner

Alle Mitglieder des Dienstes Nintendo Switch Online dürfen sich über ein kostenloses Mario-Spiel freuen.

Vergrößern Bei Super Mario Bros. 35 handelt es sich um ein ungewöhnliches Battle Royale-Spiel. © nintendo.de

Wer über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online verfügt, kann sich ab sofort über ein kostenloses Spiel für seine Switch freuen: Nintendo nutzt das 35-jährige Jubiläum des Maskottchens Mario, um den Spielern ein ungewöhnliches Battle Royale-Spiel namens „Super Mario Bros. 35“ zu spendieren. In bekannt wirkenden Mario-Welten geht es dabei darum, als letzter Spieler zu überleben. Jeder der 35 Teilnehmer erhält zu Beginn die gleiche Zeitstufe, besiegte Gegner sorgen für mehr Zeit. Die gesammelten Münzen dienen weiterhin für Power-Ups. Ein Abschuss durch einen Gegner oder aus Ausgehen der Zeit sorgt für ein Ausscheiden aus der aktuellen Runde. Jeder Spieler bestreitet die Welt in bekannter Hüpf-Manier für sich, die anderen Teilnehmer werden jedoch in kleinen Fenstern angezeigt.

Der Download des ungewöhnlichen Titels ist ab sofort kostenlos im eShop möglich. Auf der Switch schlägt der Download mit 400 MB zu Buche. Verständigungsprobleme sind nicht zu erwarten, die Sprachausgabe erfolgt in deutscher Sprache. Nintendo hat aber bereits angekündigt, dass „Super Mario Bros. 35“ nur bis zum 31. März 2021 gespielt werden kann. Danach will der Hersteller das Gratis-Spiel aus dem eShop entfernen. Ob zu diesem Termin auch die Server für den Betrieb des Mehrspielermodus abgeschaltet werden, bleibt unklar.





