Nintendo Switch OLED + Spiel zum Top-Preis bei Mediamarkt

Panagiotis Kolokythas

Bei Mediamarkt ist das OLED-Modell der Nintendo Switch plus Spiel besonders günstig erhältlich.

Vergrößern Aktuell bei Mediamarkt im Angebot: Nintendo Switch OLED-Modell + Spiel © Nintendo

Das seit Oktober 2021 erhältlich OLED-Modell der Nintendo Switch ( hier im PC-WELT-Test ) ist aktuell bei Mediamarkt im Rahmen dieser Aktion zu einem Top-Preis erhältlich. Die Nintendo Switch OLED gibt es nämlich inklusive eines Spiels für nur 389 Euro. Allerdings "nur" in weißer Farbe, das Modell in der Farbe "Neon Rot / Neon-Blau" ist ausverkauft.



Einzeln kostet die Nintendo Switch (OLED) 359,99 Euro. Auf der Aktionsseite bei Mediamarkt darf aber dann im nächsten Schritt auch eines von fünf Spielen mit einem Wert von bis zu 56,99 Euro dem Warenkorb hinzugefügt werden. Anschließend wird der Rabatt dann im Warenkorb automatisch abgezogen und der Gesamtpreis reduziert sich dadurch auf 389 Euro.



Zur Auswahl stehen die folgenden fünf Spiele, die mit zu den besten Spielen gehören, die es für Nintendos Switch gibt:



* Animal Crossing: New Horizon (aktueller Einzelpreis: 46,99 Euro)

* New Super Mario Bros. U Deluxe (47,99 Euro)

* Mario Party Superstars (56,99 Euro)

* Mario Kart 8 Deluxe (46,99 Euro)

* Super Mario Odyssey (45,99 Euro)

Übrigens: Von Haus aus besitzt die Nintendo-Konsole nur 64 GB integrierten Speicher für Spiele-Downloads. Das ist nicht viel und passend dazu gibt es aktuell bei Mediamarkt auch die Sandisk MicroSDXC für Nintendo Switch mit 128 GB Speicherkapazität für nur 23,99 Euro statt 46,99 Euro (UVP).



Zum Angebot: Nintendo Switch (OLED-Modell) + Spiel für 389 Euro bei Media Markt

Amazon senkt Preis für weiße Nintendo Switch (OLED-Modell)

Amazon scheint die Aktion bei Media Markt übrigens auch mitbekommen zu haben. Dort wurde der Preis für Nintendo Switch (OLED-Modell) in Weiß nämlich am Mittwoch im Vergleich zum Vortag von 359,99 auf nun immerhin 349 Euro gesenkt. Das Modell in der Farbe "Neon-Rot / Neon-Blau" kostet dagegen aktuell 399,99 Euro.



Zum Angebot: Nintendo Switch (OLED-Modell) weiß bei Amazon für 349,99 Euro