Nintendo Switch Game Coupon: Zwei Vollversionen für 99 Euro

Michael Söldner

Für 99 Euro dürfen sich Mitglieder von Nintendo Switch Online zwei beliebige Spiele aus dem eShop aussuchen.

Vergrößern Mitglieder von Nintendo Switch Online können mit Game Coupons Geld sparen. © nintendo.de

Mitglieder von Nintendos Online-Dienst Nintendo Switch Online dürfen sich über ein Sonderangebot freuen: Für 99 Euro erhalten sie zwei virtuelle Game Coupons , die gegen zwei beliebige Download-Spiele im Programmkatalog eingetauscht werden können. Mitglieder erhalten auf diese Weise zwei Spiele zum Sonderpreis. Als Beispiel für das Sparpotenzial nennt Nintendo den Kauf von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Super Smash Bros". Ultimate über den Nintendo eShop. Wer beide Spiele auf diese Weise erwirbt, zahlt nur 99 Euro für die beiden Games. Einzeln würden für beide Titel insgesamt 40,98 Euro mehr fällig.

Die Game Coupons können gegen beliebige Spiele im eShop getauscht werden. Für preiswerte Spiele macht dies jedoch kaum Sinn. Stehen jedoch beliebte Spiele wie "Super Mario Odyssey", "Pokémon: Let's Go, Pikachu!" und "Pokémon: Let's Go, Evoli!" oder ausgewählte vorbestellbare Spiele auf dem Wunschzettel, so können sich die Game Coupons durchaus rechnen. Noch günstiger ist teilweise der Gebrauchtkauf der gewünschten Spiele: Bei Amazon wird "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" gebraucht beispielsweise schon für 44,43 Euro angeboten, kombiniert mit einer gebrauchten Version von "Super Smash Bros. Ultimate" für 48 Euro ergibt sich inklusive Porto ein ähnlicher Preis wie bei der Aktion von Nintendo. Im Gegensatz zum Kauf der Digitalversionen lassen sich die gebrauchten Switch-Spiele auf Karte später aber wieder verkaufen.

