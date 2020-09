Nintendo Switch: Fortnite-Edition angekündigt

Denise Bergert

Nintendo veröffentlicht am 30. Oktober eine Fortnite Special Edition seiner Konsole Switch in Europa.

Vergrößern Die Nintendo Switch Fortnite Special Edition erscheint am 30. Oktober in Europa. © Nintendo

Nintendo hat in dieser Woche eine neue Special Edition seiner Switch-Konsole angekündigt . Die Fortnite Special Edition wird voraussichtlich ab 30. Oktober 2020 in Europa erhältlich sein. Auf der Konsole ist der kostenlose Battle-Royale-Titel vorinstalliert. Ebenfalls an Bord sind das Wildcat Bundle mit Skins und Styles sowie 2.000 V-Bucks.

Die Konsole selbst bekommt in der Special Edition ebenfalls einen Fortnite-Look, wobei die Joy-Cons in Blau und Gelb eher an das schwedische Möbelhaus Ikea erinnern. Die Nintendo Switch wurde auf der Rückseite mit unterschiedlichen bekannten Fortnite-Skins verziert, weitere Skins verewigt Nintendo auf dem Switch-Dock. Was die Fortnite Special Edition der Nintendo Switch zum Launch Ende Oktober in Deutschland kosten wird, ist noch nicht bekannt. Nintendo hat bislang noch keinen Preis bekannt gegeben.

Seit dem Release für Nintendos Switch im Juni 2018 avancierte das Gratis-Game schnell zum am häufigsten heruntergeladenen Spiel für die Nintendo-Konsole. 2018 war Fortnite sogar das meistgespielte Spiel auf der Nintendo Switch.