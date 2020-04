Nintendo Switch: 300 Spiele im Frühjahrs-Sale

Denise Bergert

Nintendo hat im eShop seine Frühjahrs-Aktion gestartet. Rund 300 Spiele sind mit bis zu 80 Prozent Rabatt erhältlich.

Vergrößern Nintendo startet einen neuen Sale im eShop. © Nintendo

Nintendo hat am heutigen Donnerstag um 15 Uhr einen großen Frühjahrs-Sale im eShop für die Nintendo Switch gestartet . Im Rahmen der Aktion gewährt Nintendo Rabatte von bis zu 80 Prozent auf rund 300 Spiele für die Konsole. Der Frühjahrs-Sale endet offiziell am 19. April 2020 – genügend Zeit also, um sich während der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise mit Spielen für die Oster-Feiertage einzudecken.

Im Sale finden sich neben zahlreichen Indie-Titeln auch Blockbuster für Nintendos Switch. So schlägt das Action-Adventure Hellblade: Senua's Sacrifice aktuell nur mit 14,99 anstatt der bisherigen 29,99 Euro zu Buche. Ebenfalls günstiger zu haben ist im Sale die Eternal Collection von Diablo 3. Switch-Besitzer zahlen dafür in der Frühjahrsaktion derzeit nur 29,99 Euro anstatt 59,99 Euro. Action-Fans kommen außerdem mit Metro: Last Light Redux und Metro 2033 Redux auf ihre Kosten. Beide Spiele sind aktuell für nur 17,49 Euro erhältlich. Weitere Titel im Angebot sind The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, Assassin's Creed: The Rebel Collection und Mario + Rabbids: Kingdom Battle.