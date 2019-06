Nintendo New 2DS XL im Bundle-Angebot

René Resch

Bei Saturn gibt es über das Wochenende die Entertainment Weekend Deals XXL. Mit dabei: ein tolles "Nintendo New 2DS XL"-Angebot.

Bei Saturn gibt es vom 7. Juni bis 11. Juni 2019 um 8 Uhr früh die XXL Weekend Deals, während des Wochenendes und des darauf folgenden Feiertags lohnt es sich auf Schnäppchen-Jadg zu gehen. Eines der Angebote aus dem Entertainment-Sektor stellen wir Ihnen hier vor.

Nintendo New 2DS XL im Schnäppchen-Bundle

Unter den Entertainment-Deals befindet sich der Nintendo New 2DS XL in der Farbe Weiß/Orange im Bundle mit den Spielen Animal Crossing - Happy Home Designer sowie Mario & Luigi - Super Star Saga + Bowsers Schergen für insgesamt nur 129,99 Euro. Der Nintendo New 2DS XL wird sonst für 149,99 Euro verkauft, die beiden Spiele für 24,99 Euro und 33,99 Euro. Gegenüber einem Einzelkauf würden Sie bei Saturn somit fast 80 Euro sparen.



Nintendo New 2DS XL + 2 Spiele im Bundle-Angebot für nur 129,99 Euro kaufen



