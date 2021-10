Nintendo: Neues Switch-Online-Abo mit Klassikern

Denise Bergert

Für 40 Euro im Jahr bekommen Switch-Besitzer Zugriff auf eine Bibliothek mit Mega-Drive- und N64-Spielen.

Vergrößern Nintendo führt ein neues Abo-Modell für Switch Online ein. © Nintendo

Ab 26. Oktober 2021 bietet Nintendo ein neues Abo-Modell für seinen Online-Dienst an. Ähnlich wie bei Sony und Microsoft erhalten Abonnenten gegen einen Aufpreis nun auch Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek mit Mega-Drive- und N64-Titeln. Diese Bibliothek bietet zum Start eine Grundauswahl an Spielen, soll jedoch regelmäßig erweitert werden. Die Spiele können Abonnenten so lange behalten, wie ihre Online-Mitgliedschaft läuft.

Während Nintendo Switch Online für eine Einzelmitgliedschaft für zwölf Monate 19,99 Euro kostet, schlägt das neue Abo-Paket Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket jährlich mit 39,99 Euro zu Buche. Die Möglichkeit, den Dienst für einen oder drei Monate testweise zu abonnieren gibt es nicht. Für die Familienmitgliedschaft mit mehreren Accounts ist das neue Erweiterungspaket ebenfalls erhältlich. Hier kostet ein 12-Monats-Abo 69,99 Euro. Als Launch-Geschenk gibt es von Nintendo außerdem die Erweiterung „Animal Crossing: New Horizons Happy Paradise“.

Folge Spiele sind in der Spiele-Bibliothek enthalten:

N64-Titel:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi's Story

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Mega-Drive-Titel: